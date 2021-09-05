我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

拔智齒突發皮下氣腫 半邊臉腫大 還有爆裂聲

潘欣中
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適，牙醫師發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊送急診。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適，牙醫師發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊送急診。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)

台灣1名21歲男大學生日前到牙醫診所拔智齒，拔到一半突感不適、呼吸困難，牙醫師掀開治療巾一看，發現男大生左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，趕緊送屏東基督教醫院急診，牙科及整形外科醫師會診發現是皮下氣腫， 研判是拔牙手術過程空氣由皮瓣進入皮下組織及組織間隙，造成臉部、頸部與胸部縱膈腔氣腫，住院以氧氣及抗生素治療後康復。

台灣屏基牙科主任劉振聲說，經電腦斷層及臨床檢查發現，有氣體聚積在皮下軟組織及縱膈腔中，按壓病人浮腫的頭頸部時有爆裂聲出現，因此診斷為皮下氣腫，由於氣腫壓迫著緊鄰的食道、呼吸道等組織，使得男大生產生吞嚥與呼吸困難，灌入的空氣和水並非無菌，有可能引發細菌感染，甚至造成敗血症及少見但會致命的壞死性縱膈腔炎。

21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，牙科及整形外科醫師會...
21歲男大學生到牙醫診所拔智齒，拔到左臉頰及脖頸吹氣般腫脹，牙科及整形外科醫師會診發現是皮下氣腫。(圖：台灣屏東基督教醫院提供)

住院治療4天才逐漸消退

由整形外科醫師收治住院給予氧氣及抗生素治療4天後，男大生皮下與縱膈腔氣腫逐漸消退，未拔成功的智齒，也由牙科醫師拔除；劉振聲說，雖然拔牙造成皮下氣腫並不常見，但其併發症嚴重時卻會危及生命，不能不小心謹慎，要避免發生皮下氣腫，宜使用電動器械設備。

劉振聲說，拔牙是一種侵入式手術，必然存在風險，像是傷口感染或傷口持續出血、周邊組織創傷、牙齒誤入其他組織間隙或是併發蜂窩性組織炎、敗血症等；因需要麻醉，因此有高血壓心臟病、糖尿病和凝血功能有問題者，或正使用抑制骨吸收藥物例如雙磷酸鹽類的福善美或是單株抗體抑制癌細胞骨轉移藥物者，都應該在拔牙前和牙醫師討論，以降低拔牙後遺症的風險。

拔牙2天仍腫脹出血應就醫

他說，拔牙後原就會有疼痛、酸麻的感覺，一般來說，按照醫囑服用醫師開立的消炎止痛藥物即可，若在48小時後腫脹的狀況沒有改善，且仍出血不止、出現發燒、畏寒等狀況，應儘快就醫檢查。

台灣 高血壓 心臟病

上一則

這十大偽健康食物 營養師大喊「不及格」

延伸閱讀

綜合牙科診所籲及早治牙病 保住原牙機率大

綜合牙科診所籲及早治牙病 保住原牙機率大
林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
舒小泉牙醫提供全頜迅速種植修復技術 七天營業

舒小泉牙醫提供全頜迅速種植修復技術 七天營業
水晶牙科植牙材質優 收費平實

水晶牙科植牙材質優 收費平實

熱門新聞

國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)

民主黨提案：紅藍卡參加年齡 自65降至60歲

2021-09-03 23:18
減肥太成功，肌膚可能會變鬆。圖／摘自Pelexs

減肥成功 身上皮膚卻鬆垮垮？學3招讓肌膚變緊緻

2021-09-04 15:30
（圖：健康醫療網提供）

型男大叔滴滴答答尿不乾淨 原來是「這個」男性常見病惹禍

2021-08-29 01:01
為防疫佩戴雙層口罩，耳朵負擔大，且容易耳後摩擦破皮。美聯社

戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮發炎 專家教減壓三招

2021-09-01 07:13
9歲任小妹睡前有吃消夜習慣，不到半年，體重過重、肚子凸。記者趙容萱／翻攝

消夜戒不掉 9歲女童肚凸嚇壞爸媽 減下這2類消肚又長高

2021-09-04 05:18
56歲男子嘗試電子菸，短短吸兩周後開始不舒服，兩個月後發現肺部嚴重損傷。圖／王鶴健提供

56歲男吸電子菸兩周身體急速變差 想戒斷卻發現肺壞了

2021-09-02 05:21

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸