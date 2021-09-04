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10歲童腹瀉瘦2公斤 一查腹部竟長瘤

陳雨鑫
女童因咳嗽、腹瀉、食欲不振就診，排除是病毒感染後，經腹部超音波檢查，竟發現一個長了近20公分的生殖細胞瘤。圖為示意圖。(Getty Images)
女童因咳嗽、腹瀉、食欲不振就診，排除是病毒感染後，經腹部超音波檢查，竟發現一個長了近20公分的生殖細胞瘤。圖為示意圖。(Getty Images)

年紀不到十歲的女童，日前因咳嗽、腹瀉、食欲不振就診，媽媽說「女兒最近一直拉，瘦了兩公斤」，且下腹部硬硬的，擔心得了新冠肺炎。排除是病毒感染後，台灣北醫附醫小兒部專任主治醫師簡睦旼觸診，按壓女童腹部認為「怪怪的」，透過電腦斷層與腹部超音波檢查，竟發現一個長了近20公分的生殖細胞瘤，目前透過手術切除，後續追蹤女童健康。

北醫附醫小兒部專任主治醫師、台北癌症中心兒童腫瘤團隊主治醫師劉彥麟表示，兒童生殖細胞瘤一年約有60名新增案例，是兒童常見的腫瘤。生殖細胞瘤通常不會有症狀，女童非常幸運，因為腸胃型感冒就診而提早發現，通常這類患者都已經嚴重影響泌尿系統，如嚴重便祕或腹瀉、腹部嚴重腫脹，才會被發現。

劉彥麟說，生殖細胞瘤大多發生在0到17歲兒童青少年，根據研究，東亞國家的人比較容易罹患，特別是日本人，有研究顯示他們帶有特殊的基因，部分兒童容易發生生殖細胞瘤。

生殖細胞瘤是因為胚胎發育時，生殖細胞迷路掉到不該掉落的地方，讓生殖細胞長在性腺之外，如中樞神經、薦椎、尾椎、腹腔等。

通常生殖細胞瘤屬於良性，但少部分屬於惡性，必須開刀切片檢查才知道。

劉彥麟指出，生殖細胞瘤會不斷長大，長在腹腔內的腫瘤就會擠壓到其他器官，影響生長。生殖細胞瘤若能及早發現，手術切除得愈乾淨，愈能降低復發率，術後二到三年沒有復發，五年存活率將可達到九成，不影響日後成長。

簡睦旼表示，這位女童真的非常幸運，腫瘤被膜包覆未破裂，透過外科手術切除，完整取出腫瘤，目前術後狀況良好。提醒家長，孩童若排尿或排便突然出現異常，如尿不出來、突然腹瀉或便祕，且腹部腫脹等，千萬要提高警覺，及時就醫確認。

腫瘤 便祕 台灣

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