乳房全切除能阻止乳癌復發？研究卻不這麼說

（圖：健康醫療網提供）

許多乳癌的病患認為將乳房完全切除是否就不會再復發，其實根據臨床研究指出，早期乳癌病人在接受局部乳房切除手術，加上全乳放射治療後，無論在局部復發率或長期存活率都與全乳切除差不多。台中榮總放射腫瘤 部一般放射腫瘤科主任葉慧玲指出，所謂全乳放射治療其實是切除病灶手術之後的預防性治療，因此如何縮短時間、精準對位、妥善保護週邊器官才是治療過程最重要的。

傳統治療耗時長 易受副作用困擾

在傳統放射治療上，需耗費五至六星期，治療期間病患容易感到疲倦、局部灼熱感、搔癢、皮膚乾燥脫屑、乳房皮膚顏色變深等副作用。葉慧玲主任表示，目前針對低復發風險的早期乳癌病人已有新式放射治療可取代，包括組織間近接放射治療或電腦刀體外放射治療，治療於五天完成，只需照射照射腫瘤切除後的部位和一至兩公分的周邊組織。

新式放射治療副作用少 更提升美觀度

葉慧玲主任提及，新式放射治療不僅輻射劑量比傳統全乳放射治療減少許多，也降低副作用機會，其中電腦刀體外放射治療在皮膚放射反應後，幾乎看不出來有明顯疤痕，也讓多數病患有不錯的美觀滿意度，不過哪種治療最適合乳癌患者，還是得由醫師根據病人的年齡、疾病分期和對治療方式的了解度、認同度等狀況來評估。

醫師評估 找出合適治療乳癌方式

低復發風險的早期乳癌病人治療後的局部復發率或長期存活率都差不多。葉慧玲主任強調，最大的差異在於治療療程的長短、治療過程的副作用以及使否需要額外自費等情況，病人在接受任何治療前都可先諮詢專業醫師評估。

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資料來源：健康醫療網

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