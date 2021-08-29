肩膀又痛又卡？當心是「旋轉肌破裂」惹禍

（圖：健康醫療網提供）

你感到肩膀感到又痛又卡嗎？其實不一定是五十肩所引起，也可能是旋轉肌破裂所導致。台灣衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰指出，旋轉肌破裂是肩關節退化常見的原因之一，主要因旋轉肌功能是幫助肩膀能抬高伸展與內外旋轉，但當旋轉肌破裂後，因無法自行癒合，就會使患者出現肩痛、手舉不起來等症狀。

誤以為五十肩 竟嚴重至無法抬手

>一名65歲許先生右肩已疼痛四年之久，但隨著症狀加劇，包括無法抬手，連晚上壓到都會痛醒，因此多次就醫，起初以為是五十肩所導致，但每次就醫卻得到不同說法，且也接受過各種治療，都仍未好轉，直到赴醫院檢查，確診為旋轉肌破裂造成肩關節退化，經過反置式肩關節置換後，終於恢復以往的靈活伸展。

症狀與五十肩相似 易錯過黃金治療期

陳柏辰醫師說明，檢查時發現患者肩膀有不平整的骨頭在磨擦，經X光確認其右肩的旋轉肌全破裂，且骨頭偏移磨損，使得患者疼痛加劇，雖症狀與五十肩相似，但與五十肩是肩關節發生沾黏導致的成因不同，許多人會將兩者病症搞混，導致未及時對症治療，所幸患者經反置式肩關節置換後，也經過申請健保 給付，術後四天就能出現，且已能抬手吉拿東西，恢復以往日常生活。

肩膀出現不適症狀 應積極接受檢查

其實個案若能把握旋轉肌全破之前就診，或許能透過錨釘修補手術或增生治療，就不須接受關節置換，也不用忍受疼痛多年，影響生活品質。陳柏辰醫師強調，除了五十肩，包括肩夾擠合併滑囊發炎也是得透過專精肩痛的醫師就診，因此若發現有任何不適症狀出現時，就應積極檢查，找出原因對症治療，才能避免影響生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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