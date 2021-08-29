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型男大叔滴滴答答尿不乾淨 原來是「這個」男性常見病惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

建華（化名）年過60歲依舊帥氣，是位身材逆天的型男大叔，但他卻有個難以啟齒的困擾。兩年前開始出現頻尿，小便滴滴答答尿不乾淨，且半夜睡覺會狂跑廁所，讓他常常感到睡眠不足。建華礙於面子選擇隱忍不就醫，但最近發現尿不太出來，甚至尿尿有血跡，嚇得他趕緊到醫院就醫，經泌尿科醫師檢查確診為「攝護腺肥大」，最後安排尿道雷射攝護腺切除手術，術後排尿大幅改善，終於讓他能一覺到天明，生活品質也大幅改善。

中年男性排尿困難 恐罹患攝護腺肥大

馬偕醫院泌尿科李致樵醫師表示，攝護腺肥大是男性常見的問題，好發於50歲以上的男性，且好發率會隨著年紀增長，統計顯示近九成90歲男性有攝護腺肥大困擾。攝護腺位於膀胱開口處的尿道周圍，當男性到了40歲以後，攝護腺受到男性荷爾蒙影響開始組織增生，攝護腺體積會逐漸變大，慢慢地擠壓尿道造成狹窄，最後就會導致下泌尿道症候群，常見症狀包括頻尿、急尿、夜尿、漏尿或排尿不順等問題，甚至會產生血尿及排尿困難的現象。

李致樵醫師補充，攝護腺肥大為人體自然的變化，但其他危險因子也會影響攝護腺肥大的速度跟體積，包含遺傳基因、種族、後天環境及體內性荷爾蒙的平衡等等，造成每位男性攝護腺增長速度跟體積會有所差異。另外，攝護腺的體積大小與症狀嚴重程度不一定成正比，有可能患者的攝護腺體積很大，但卻沒有出現明顯臨床症狀。

中期以藥物為主 晚期建議手術治療

李致樵醫師說明，針對早期攝護腺肥大治療，可透過調整生活習慣來改善，例如睡前減少喝水及喝水速度放慢等，同時要定期追蹤檢查，應該可以改善症狀。而中期患者則會給予藥物治療（例：甲型交感阻斷劑、5a還原酶抑制劑...等）改善排尿問題，若長期藥物控制不佳，造成嚴重或晚期攝護腺肥大時，則建議使用手術將攝護腺進行部分刮除治療。

李致樵醫師指出，攝護腺肥大手術除了傳統的經尿道電燒攝護腺刮除手術外，目前多以經尿道雷射攝護腺切除手術為主，藉由雷射去除攝護腺肥大組織，相較傳統刮除手術更為安全，並可明顯降低手術出血量及縮短恢復時間，減少併發症及副作用發生。

定期健檢及保持良好生活習慣

李致樵醫師提醒，攝護腺肥大是每位男性都會有的問題，若無妥善治療會影響生活品質，所以一旦有排尿困難，應立即尋求專業的泌尿科醫師做進一步檢查。為了及早發現及早治療，建議40歲以上的男性應每年定期接受抽血檢驗、攝護腺癌症指數（PSA）及肛門指診檢查。另外，平時養成良好生活作息，避免過度攝取高脂肪及刺激性食物，就能確保排尿順暢，讓你一夜到天亮。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51156

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