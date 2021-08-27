87歲老婦胸悶頭暈 外籍看護警覺性高送醫化解心梗危機

苑裡李綜合心臟內科醫師陳彥舟表示莊姓老婦高齡87歲，心血管疾病風險隨時存在。圖／苑裡李綜合醫院提供

台灣 苗栗縣苑裡鎮87歲莊姓老婦日前在家中出現胸悶、頭暈現象，外籍看護警覺性高，立即將老婦送至苑裡李綜合醫院急診，醫師發現她的心肌酵素上升且心電圖出現變化，研判是心肌梗塞，下午老婦又出現明顯盜汗及胸悶，院方立即將她轉至大甲李綜合醫院進行心導管治療，術後恢復良好。

莊姓老婦患有帕金森氏症，因家人住台北，平時都由外籍看護陪伴照護，老人家曾因低血鉀、膽結石住院過，前2個月也曾因疝氣開刀，這次因胸悶、頭暈來急診，醫師診視後建議住院治療，並同步為她進行心電圖與胸部X光檢查，在抽血檢驗心肌酵素後，醫師發現老人家的心肌酵素上升且心電圖出現變化，研判為心肌梗塞，下午老婦更明顯出現盜汗及胸悶，院方立刻聯繫心臟內科，醫師陳彥舟認為刻不容緩，立即搭上救護車陪同老婦到同醫療體系的大甲李綜合進行心導管治療。

苑裡李綜合醫院心臟內科醫師陳彥舟說，老婦是典型的心肌梗塞患者，雖然不像一些急性患者會突然昏迷倒地失去意識，但以老人家87歲高齡，風險隨時存在，這次幸好看護的外藉移工警覺心相當高，立即將阿嬤送醫才化解危機，老人家經血管攝影 顯示心臟的左主幹冠狀動脈及左前降支顯著狹窄，分別在這兩處各放1支支架維持冠狀動脈血流通暢，術後阿嬤恢復良好並已順利出院。

陳彥舟表示，心肌梗塞是危險性極高的疾病，極有可能在就醫前就猝死，但其實多數患者在發病前就有跡可循，像持續性的胸悶、胸痛、有壓迫感，且沒有獲得改善，這就是個明顯警訊，應該要立刻就醫諮詢，通常在心肌梗塞確診當下緊急施行心導管手術治療，可避免心肌損壞範圍擴大，保留較多完整的心臟功能。

他表示，雖說心肌梗塞仍以老年人風險最高，但現在中壯年人因生活作息不健康，發生案例也較以往多出許多，建議有三高 或其他危險因子者應定期健康檢查，政府每年都有補助成人老人健康檢查及四癌篩檢，民眾不妨多利用，了解自身健康情況。