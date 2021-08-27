我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾遇恐攻 他的簽證在混亂中遺失…逃離夢碎

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

小孩有足內八？醫師建議可透過這些方式調整步態

記者鄭維真／台南報導
成大醫院兒童骨科醫師施建安表示，造成內八步態主要有3大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形。圖／成大醫院提供
成大醫院兒童骨科醫師施建安表示，造成內八步態主要有3大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形。圖／成大醫院提供

4歲吳小弟平常喜歡跪坐或坐姿呈W型，從學會走路之後，家人就發現他有「內八」步態，母親也發現他的膝蓋X型腿日趨嚴重，走路常跌倒也不愛運動。經醫師評估發現，吳小弟走路內八明顯可能與大腿骨前傾有關，膝外翻則造成膝蓋內側時常摩擦，以至於足部向內；另外，吳小弟走路時雙腳常拖著走，平衡感也不佳，在改變習慣、持續復健之後已有顯著改善。

台灣成大醫院兒童骨科醫師施建安指出，吳小弟的問題須從改善坐姿、練習原地抬腳踏步著手，並且透過戶外運動以建立良好步態習慣及加強肌力訓練。否則，當足內八持續惡化到影響足部或行走功能時，未來就需要考慮接受截骨矯正手術。所幸，經過吳小弟努力，以及在家人的幫助、持續復健的加持之下，內八步態及膝外翻情形都有顯著進步，在進入國小就讀時，走路姿勢及肌耐力已明顯進步，很少再有跌倒情形。

施建安表示，造成內八步態主要有3大可能原因，包括小腿骨內旋、大腿骨前傾，以及較少見的腳板變形，但都不會被判定為殘障。當內八的原因為股骨或脛骨旋轉變形時，視變形的嚴重度，可能影響孩子未來兵役體位的判定；病態性的旋轉變形未來可能會影響成人步態、增加下肢退化性關節炎風險；腳板變形未來則可能造成穿鞋疼痛、產生足部疼痛變形等。

施建安認為，內八的治療應在兒童期就要開始建立正確觀念，了解內八和肌肉鬆弛、走路腳板習慣拖地、錯誤的坐姿有關，特別是W型坐姿，讓孩子可以透過練習原地踏步、調整坐姿如盤腿坐、雙腳向前坐、坐椅子等，並多參加戶外運動訓練肌耐力，來改善內八的步態。同時，也建議穿一雙適合孩子、服貼的鞋行走，可透過騎乘腳踏車、大腿肌肉的張力運動等訓練，及模仿企鵝、熊走路的遊戲等來進行調整步態。

醫師提醒，造成部分足內八的股骨或脛骨旋轉異常，是源自於神經、肌肉或骨骼相關的疾病，包括腦性麻痺及髖關節發育不良等，因此，當孩子有肌肉張力異常、出現病態性步態、髖關節活動受限、長短腳出現時，應盡速尋求骨科專科醫師，獲得適時醫療協助。

肌肉 台灣

上一則

判斷失智 應觀察生活功能有沒有變化

下一則

87歲老婦胸悶頭暈 外籍看護警覺性高送醫化解心梗危機

延伸閱讀

長期新冠症候群 可能讓人生不如死

長期新冠症候群 可能讓人生不如死
宅在家急著瘦身 粉領族肌力訓練後出現橫紋肌溶解症

宅在家急著瘦身 粉領族肌力訓練後出現橫紋肌溶解症
太久沒健身 4招可減少運動傷害

太久沒健身 4招可減少運動傷害
雙腳無力恐是肌少症前兆 深蹲舉啞鈴有助減緩肌肉流失

雙腳無力恐是肌少症前兆 深蹲舉啞鈴有助減緩肌肉流失

熱門新聞

日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09
圖片來源 ／健康醫療網

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

2021-08-26 01:22

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命