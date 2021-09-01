醫師：慢性病患接種疫苗不需停藥 運動復健仍要持續

許多心血管疾病等慢性病患者因長期服用預防血栓藥物，擔心打疫苗 前後是否需要停藥？醫師表示，即使打疫苗，服用中的藥物也千萬不能停，但罹患風濕免疫疾病患者，在施打疫苗前，則建議先經過醫師評估再施打疫苗。

生活有風險 對疫苗別恐慌

台灣的中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師劉崇祥表示，他的門診患者超過半數為75歲以上長者，到底能不能打疫苗成為患者必問的問題之一。面對患者從電視上看到疫苗副作用、擔心疫苗安全，他經常以出門、睡覺都有死亡風險為例，告知他們出門、睡覺甚至大於打疫苗的風險。

他建議打疫苗前，停止看電視一周，避免不必要的擔憂，同時保持充足的睡眠和水分，然後放心的施打疫苗。

劉崇祥也舉例，該院設有深層靜脈血栓的24小時待命團隊，但在1000病例中僅出現一例靜脈血栓，且並非疫苗造成，是患者本身的疾病所引發，疫苗血栓沒有那麼常發生，呼籲民眾不需恐慌。

他也認為，面對疫情威脅，身為醫師必須以更權威的方式提醒患者「一定要打疫苗」。至於中風 、三高 等慢性病患者，擔心打疫苗該不該停藥，他則建議不需要停藥，不過，有任何疑慮都可以找醫師評估。

此外，疫情期間，許多中風患者無法如期進行復健治療，劉崇祥也提醒，運動復健仍要持續，例如手部癱瘓的患者，可透過簡易的抓積木遊戲，訓練手指的精細度，及手部抬高等動作，漸漸的擴展到全身系統性的動作，最終目的是希望能恢復到自理生活。

康華中醫診所院長張家蓓也提供中風患者在家復健方法，可透過按壓後溪穴、中渚穴、合谷穴等處，並使用較大的筆頭輕輕按壓，且每天以熱毛巾熱敷穴位，不但對中風患者的肌肉活化有幫助，一般上班族也可緩解肩頸痠痛。

接種疫苗後 降低感染風險

新冠肺炎威脅全球，預防方法就是接種疫苗。不過，不少年長者擔心疫苗副作用而持觀望態度，醫師表示，根據統計，罹患新冠肺炎導致血栓的風險，遠比施打疫苗所引發的血栓風險高出八到十倍，因此慢性疾病患者不必太擔心疫苗安全，經醫師評估後，應該接種疫苗就去接種，才能降低感染風險。

光田醫院神經內科醫師柯麗櫻表示，不管施打哪一種疫苗，多少會有副作用，例如莫德納較易引發頭痛及發燒、AZ在國外則有引發血栓等。由於本身有三高、中風等患者，對於血栓問題較為擔憂，她也進一步解釋，腦中風所引起的血栓屬於動脈血栓，與AZ可能引起的血小板低下的靜脈血栓機轉並不相同。

按壓兩分鐘 避免局部出血

柯麗櫻強調，感染新冠肺炎引發血栓的機率，遠比接種疫苗後引發血栓機率高。根據資料顯示，AZ引起血栓的比率約為每百萬人口中大約十人，但染疫後引發血栓的風險卻是打疫苗的八至十倍。打疫苗可降感染機率，即使感染後也能減少重症發生，因此，慢性病患者應盡快施打疫苗。

不少原本有三高或服用抗血栓藥物的患者，相當擔心接種疫苗是否需停藥，她以抗血小板藥物為例，主要用於急性冠心症、動脈硬化疾病、心臟置放支架，以及腦中風患者預防再次中風等，有服用這類藥物的患者，打針處的局部皮膚可能會有較大面積的瘀青，但不至於流血不止。柯麗櫻建議施打後，可較長時間按壓，至少按壓兩分鐘，避免皮膚局部出血，不必因此停藥。