9旬老翁肋骨斷 肋骨骨板固定術助復原

廖姓老翁出院後回診，台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元檢查確認恢復良好，已無疼痛症狀，恢復正常生活。（圖：台中慈濟醫院提供）

台灣 94歲廖姓老翁浴室滑倒，緊急送台中慈濟醫院急診，醫師發現老翁左側背後肋骨有4處斷裂，如果採用保守療法，病人會因為持續疼痛，生活品質低落。家屬討論後決定施行肋骨骨板手術固定，順利解除老翁疼痛，住院一周後出院，恢復正常生活。

台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元表示，高齡長輩常見因跌倒造成肋骨骨折，由於肋骨會自行癒合，多半採用保守療法，以止痛方式等待肋骨癒合。不過，因為肋骨旁伴有神經，肋骨骨折相當疼痛，有時服用止痛藥未必緩解疼痛。

吳政元臨床常見長輩因移動、咳嗽等，造成骨折處移動，刺激神經而劇烈疼痛，因而不敢動、不敢咳，導致痰液累積肺部，造成肺炎，甚至呼吸衰竭必須住院插管使用呼吸器治療。

他指出，也有好不容易肋骨癒合，卻因癒合位置不佳導致慢性疼痛，生活品質不佳，長輩肋骨骨折，幾乎是「漫長的折磨」。

廖姓老翁狀況特別嚴重，肋骨已經斷裂、錯位及碎片存留，且位置在背部，即使住院躺床都很不舒服，止痛藥亦無法改善。麻醉科評估後，認為老先生身體狀況可接受麻醉與手術，家屬討論後採用肋骨專用鈦合金骨板固定手術，固定肋骨骨折部位。

老先生術後肋骨骨折症狀減輕許多，也不會因疼痛不敢咳嗽或下床。住院一周，影像檢查確認肋骨恢復不錯，即出院返家。

吳政元表示，肋骨骨折常令人疼痛難忍，若骨折部位碎裂、移位，也常會合併氣胸、血胸等問題；而多根肋骨骨折造成「連枷胸」的病人常因胸廓不穩定，會出現呼吸困難、缺氧、呼吸衰竭等症狀，需要置入氣管內管，即俗稱的插管，並在加護病房長期使用呼吸器治療；若採用肋骨骨折固定手術，也可以同步用胸腔內視鏡處理氣、血胸問題，不但可大幅降低病人疼痛及相關肺炎、呼吸衰竭等併發症 ，也可及早脫離呼吸器提早下床活動，縮短住院天數，早日恢復健康。

吳政元提醒，老人在浴室滑倒很常見，且很容易造成肋骨骨折，甚至因嚴重併發症導致死亡，建議有長輩的家庭可以尋求長照 專門機構協助改裝浴室，維護長輩安全，避免意外發生。