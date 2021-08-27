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健身男床戰使不上力 就醫驚覺「這部位」被塞住

記者許政榆／台北報導
42歲許先生有健身習慣，近1年來與伴侶親密行為時，特別使不上力，腰部容易酸疼，經醫師檢查發現，左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。（圖：書田診所提供）
42歲許先生有健身習慣，近1年來與伴侶親密行為時，特別使不上力，腰部容易酸疼，經醫師檢查發現，左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。（圖：書田診所提供）

腎結石年輕化，42歲許先生熱愛健身，不料近1年來與伴侶親密行為時，特別使不上力，腰部容易痠疼，幾度懷疑自己「腎虧」，礙於面子拖到最近才就診。經醫師檢查發現，左邊輸尿管被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。

台北書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，泌尿道結石在台灣的盛行率約7至10%，好發年齡為40至70歲，男女比約三比一。常見的結石症狀為腹背部絞痛、噁心嘔吐、血尿、尿路感染，其他症狀如頻尿、解尿困難、或陰囊的轉移痛等。

36歲的李小姐從事金融業，愛吃蛋糕、甜飲料宣洩壓力，近2年容易腰酸背痛，原以為是工作影響，今年健檢才發現，右邊腎臟腎盂出口被一顆1.6公分大的結石堵住，呈現中度腎水腫。

張雲筑提到，影響結石形成因素，包括遺傳、氣候、體質、飲食及飲水習慣等，曾有家族史者罹患結石機率是一般人的3倍。臨床觀察，近年來結石年齡層有下降的趨勢，被結石所困擾的年輕人也不少，可能與飲食、生活型態改變有關，如攝取過多酒精飲料、碳酸飲料，口味重鹹或熱愛甜食，又不愛運動等容易導致結石。

治療結石先需評估結石大小、位置、X光穿透度及病患身體狀況。輸尿管內小於0.5公分的結石，多能以藥物加上適當水份攝取，促進結石排出；大於0.5公分的結石，則考慮體外震波碎石術或硬式內視鏡手術處理。2公分以下的腎臟結石多以體外震波碎石術或逆行性軟式內視鏡手術治療。2公分以上的巨型腎臟結石，則建議經皮穿腎內視鏡碎石手術。

張雲筑表示，夏天炎熱、排汗量大，若不積極補充水分，尿量減少會使尿液中的結石成分濃縮，造成結晶質的沉澱形成結石。「多喝水」是眾所皆知，但仍有患者不愛喝白開水，習慣把茶當水喝，若長期只喝茶飲不喝水，小心沒補到水，還可能提高泌尿道結石的風險。

提醒預防結石要多喝白開水，補充水分也以白開水最佳，三餐均衡，少吃甜食，避免攝取重鹹食物，養成運動的習慣。除了注意自身的保養，定期追蹤及接受適當的治療，才是遠離結石的不二法則。

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