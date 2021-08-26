我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8月31日期限迫在眉睫 各國撤離阿富汗狀況一次看

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

癌症患者能否打疫苗？血液腫瘤科專家這樣說

記者許政榆／台北報導
79歲呂先生罹患肺癌第四期，在新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌門診追蹤2年，目前病況穩定。圖／新光醫院提供
79歲呂先生罹患肺癌第四期，在新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌門診追蹤2年，目前病況穩定。圖／新光醫院提供

台灣目前開放施打AZ、莫德納、高端等疫苗，傳出8月底BNT疫苗也將到貨。許多民眾關心疫苗有無保護力，對於癌症患者來說，若正在做化療或使用標靶藥物，也關心身體狀況是否適合接種疫苗。新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌表示，化療會影響免疫系統，但多半是暫時性，建議可錯開時間，於化療前後一到兩周施打疫苗。

賴泓誌指出，癌症病患若要接種疫苗，會觀察他注射疫苗後抗體反應是否達到預期，有些病患治療強度高、免疫反應比較大，打完疫苗後較難產生理想反應；有些病患治療不能等，但不可能冒著染疫風險，國外會建議民眾接種疫苗後續追蹤抗體反應，若抗體不夠再補打疫苗，但台灣無法人人做抗體檢查，也不一定都能打到疫苗，因此建議施打前與醫師討論評估。

賴泓誌表示，許多民眾會對疫苗有錯誤認知，有些病患會問，打AZ疫苗是否會讓血小板低下造成血栓，「這不是因果關係導致」，打疫苗造成血小板消耗，而形成血栓，因此血小板才會偏低，並非本身血小板低而造成，建議民眾要有正確觀念，對任何疫苗都不要有先入為主觀念，只要有任何不舒服情況，也都要及時就醫。

79歲呂先生戒菸20年，2019年因腰痛就醫，竟發現肺癌第四期併多處遠端轉移，經過標靶藥物、免疫治療等，至今2年狀況趨於穩定，今年也接種莫德納疫苗，目前每週採取液態切片抽血檢測，追蹤療效也監控病情。收治個案的賴泓誌說，呂先生因為腰痛檢查出癌症，出現骨轉移、腦轉移，其實轉移是全身性疾病，不論手、背部或大腿都有可能，因此若有異常疼痛，千萬別掉以輕心。

賴泓誌指出，液態切片檢測技術發展超過20年，以前常用於白血病控制，像是慢性骨髓性白血病等，每三個月做一次檢查，但因為疾病控制時間很長，且不容易產生後續抗藥性突變，只要觀察疾病控制即可。不過肺癌惡化速度快，容易錯失治療調整機會，因此及早評估治療，若有不穩定的病人也會更密集追蹤。

但癌症腫瘤多用切片觀測病理變化，透過血液檢測是否有落差？賴泓誌說，腫瘤轉移會造成質變，不同部位檢測都有不同結果，不過任何一處轉移，都會造成細胞壞死，血液中可偵測到細胞廢物，有科學家認為，液態切片可反應腫瘤特性及樣貌。至於該檢測方式適用族群，他表示，因侵入性檢查風險高，抽血相較來說風險較低，除了做基因檢測外，亦可作疾病後期選藥參考。他也呼籲癌友不要因為疫情，忽略治療權益。

疫苗 檢測 癌症

上一則

宅在家急著瘦身 粉領族肌力訓練後出現橫紋肌溶解症

下一則

好眠提升免疫力對抗新冠病毒 營養師：補充五大營養素

延伸閱讀

國防部長下令所有軍人盡速接種 拒絕恐犯軍法

國防部長下令所有軍人盡速接種 拒絕恐犯軍法
達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費

達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費
紐約市新冠住院者 97%未打疫苗

紐約市新冠住院者 97%未打疫苗
陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00
上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。記者王昭月／攝影

避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

2021-08-19 08:56

超人氣

更多 >
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大