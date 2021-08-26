掌握急性腦中風黃金時間 救命關鍵該怎麼做？

苗栗縣政府消防局舉辦「110年救災救護大隊救護複訓」。圖／王柏云提供

今年東京奧運 的開幕式，長嶋茂雄、王貞治、松井秀喜擔任傳遞聖火的火炬手，3位傳奇棒球名將緩緩進入會場的那一刻，全球觀眾熱血沸騰。長嶋茂雄於2004年突然腦中風 臥病不起，日後努力復健彰顯永不放棄的人生態度，如同他在運動場上所展現的鋼鐵般意志。

腦中風是來得突然、症狀又多變的腦神經血管疾病，並非長者專利，常熬夜、壓力大、作息不正常的年輕人更要注意預防。

搶救腦中風，黃金時間分秒必爭，為提升救護技術員的緊急救護技術與能力，苗栗縣政府消防局舉辦「110年救災救護大隊救護複訓」，聯合報健康事業部與台灣 腦中風學會共同推動全台消防隊緊急救護員教育，邀請臺中榮民總醫院重症醫學部主治醫師廖年晨、神經內科主治醫師吳俞萱授課，在最短時間內辨識病患是否腦中風。

把握黃金3小時 將中風傷害降到最低

吳俞萱說明，腦中風為台灣人十大死因第4位，臨床上可分為出血性和缺血性，兩種中風的治療方式截然不同。出血性腦中風為腦血管破裂，主要控制血壓或開刀清除腦內血塊；缺血性中風則是腦部血管阻塞，必須在黃金時效內打通血管。在第一時間辨識中風初期的重要症狀，把握黃金時間緊急就醫，以及「將病患送到對的地方」，可以有效將中風傷害降到最低。

根據統計資料，約85%患者為缺血性腦中風，在發生3小時的黃金期內給予血栓溶解劑藥物治療，可以提升症狀改善的機會，並減少中風所導致的神經功能障礙。腦中風留下的後遺症，對患者和家人造成生活上相當大的負擔，發現異狀馬上送醫，能降低身體殘障程度。

疫情期間，民眾到院時間可能比之前相對長，主要是害怕群聚染疫或入院要先進行新冠肺炎篩檢，吳俞萱呼籲，有相似症狀千萬別顧慮到院，遠離中風失能的威脅。

一般在發生腦中風前，患者會出現嘴歪、眼斜、頭痛、抽搐、視力模糊、言語不清、單側或雙側肢體無力等症狀，面對身旁親友或同事發生這些狀況時，該怎麼辦？

「撥打119或以最快速度送往最近、設備最佳的醫院進行急診。」吳俞萱表示，記下患者的症狀、發病時間以及詳述病史，告知第一線消防救護員或醫護人員，因應後續的診治。從急性中風症狀發生、接著送醫到院檢查等流程，一刻都不能拖，避免腦細胞缺血壞死。掌握腦中風黃金治療時間，提供精確溶栓或取栓的醫療決策，及早辨識與反應是降低突發疾病後失能風險的關鍵。