香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

圖片來源 ／健康醫療網

你有香港 腳嗎？你是否也聽過各種關於香港腳的說法與偏方，例如：泡熱水、泡醋、泡鹽水能緩解香港腳症狀，甚至還有用薑、牙膏塗抹等說法。為了破解這些迷思，台灣食品藥物管理署特別請到皮膚科診所楊麗珍醫師來為民眾逐一釐清，並建立正確治療香港腳的觀念。

香港腳迷思多 正確觀念有這些

楊麗珍醫師指出，坊間有許多關於預防與治療香港腳的說法，有些是正確觀念，但也有很多是錯誤的治療偏方，例如穿襪子悶住容易得香港腳、共穿鞋襪容易得香港腳、易流腳汗者容易得香港腳、襪子應該要和家人衣物分開洗等，這些都是正確的觀念；反之，泡熱水、擦醋、擦凡士林、擦啤酒、鹽巴水、牙膏、老薑等網路上流傳的治療偏方，這些不僅無效，甚至可能使症狀更嚴重。

用這些方法治療香港腳 當心患部更嚴重

楊麗珍醫師說明，將患部浸泡於溫熱的水中，想藉熱水達到殺菌效果，事實上，黴菌十分耐熱，即使泡湯溫度達到45℃，也不足以殺死黴菌，反而可能使症狀加重；擦醋治療，則會造成患部脫皮，增加糜爛型足癬的風險，嚴重甚至可能導致蜂窩性組織炎；而凡士林適用於冬季乾燥症，若是塗抹於患部，反而提供一個適合黴菌滋長的環境，因此也不建議使用。

至於酒、鹽水、老薑、茶樹精油等，都沒有經過科學證實可以治療香港腳，勿隨意聽信偏方，以免造成病情延誤，甚至可能損害身體健康。

諮詢專業醫藥人員 依醫囑或藥品仿單正確使用

治療香港腳，建議先由醫師診斷，並依照醫囑進行治療。食藥署提醒，若自行至社區藥局 購買治療香港腳之指示藥品，需先諮詢專業的醫藥人員，並依照藥品仿單（說明書）正確使用，才能早日獲得健康，千萬不要盲目聽信偏方，小則延誤病情，大則傷身。

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資料來源：健康醫療網

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