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9旬翁皮膚變黃暴瘦剩40公斤 胰臟癌手術順利出院

記者余采瀅／台中報導
台中慈濟醫院外科部主任余政展向老翁與家人說明術後注意事項。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院外科部主任余政展向老翁與家人說明術後注意事項。圖／台中慈濟醫院提供

90歲張姓老翁暴瘦只剩40公斤，肌膚變黃，到台中慈濟醫院門診，經肝膽腸胃、血液腫瘤科檢查，確認罹患胰臟癌。老翁家人擔心高齡手術風險大，但老翁堅持要開刀，術前補充營養，術後再休養增加體力，已順利出院。

張姓老翁是名退休公務員，短短一個月內暴瘦5公斤，但作息如常，住家社區保全發現「爺爺皮膚怎麼變黃？」家人才驚覺有異帶他到台中慈濟醫院門診。腸胃內科醫師林忠義檢查後高度懷疑是胰臟癌，轉血液腫瘤科主任李典錕進一步確認病情，再與外科部主任余政展討論治療計畫，一致決定「開刀是惟一的解決方式」。

90歲高齡手術，家人皆擔憂手術風險高，老翁則堅持手術治療。余政展表示，患者胰臟腫瘤位於消化系統中樞，手術必須一次處理消化道、膽道、胰臟腺，完成3個臟器重建，手術難度非常高。

為讓高齡病人的身體有更好準備，老翁先以全靜脈營養補充養分，並訓練體力一周後，才進行「胰頭十二指腸切除併胰腸吻合、膽腸吻合、胃腸吻合的消化道重建手術」，手術長達6小時，術後恢復良好，幾天就能下床，老翁住院休養後順利出院。

余政展表示，胰臟癌是從胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，5年存活率低於5%，是各種癌症中預後最差、最兇險的癌症。早期病變時，症狀不是很明顯，且由於胰臟位在後腹腔，時常會被忽略，更不容易透過一般檢查早期診斷。

余政展說，胰臟癌隨腫瘤擴大，腫瘤形成時在胰臟的部位變化，病人會陸續出現體重減輕，黃疸或上腹悶脹疼痛、背痛、嘔吐感、胃口變差、腹瀉症狀。他提醒，預防胰臟癌，除了少糖、少油、少鹽、高纖維質飲食，也要養成遠離菸、酒，並養成運動習慣，防治高血壓、高血脂、高血糖等疾病，也是防癌的不變法則。

張姓老翁經「內視鏡逆行性膽胰管攝影術」檢查，從通道堵塞確認老翁罹患胰臟癌。圖／台...
張姓老翁經「內視鏡逆行性膽胰管攝影術」檢查，從通道堵塞確認老翁罹患胰臟癌。圖／台中慈濟醫院提供

腫瘤 癌症 高血壓

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