我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

男重訓臥推手腕劇痛 原來是三角纖維軟骨撕裂傷

記者張裕珍／新竹報導
李姓男子手腕三角纖維軟骨已經修補完成，恢復正常功能。圖／台大醫院新竹分院提供
李姓男子手腕三角纖維軟骨已經修補完成，恢復正常功能。圖／台大醫院新竹分院提供

35歲李姓男子平常熱愛重訓，但某次啞鈴臥推，下放啞鈴時不慎扭傷右手腕，瞬間劇痛，雖經復健治療，手腕痠痛依然沒緩解，連擰毛巾、開水瓶都疼痛無力，新竹台大分院新竹醫院25日指出，骨科接獲社區診所轉診，檢查發現其手腕三角纖維軟骨撕裂傷，經安排腕關節微創手術修補，並配合術後復健，男子才拾回他最愛的健身運動。

新竹台大分院新竹醫院骨科部手外科醫師吳俊毅說，三角纖維軟骨是手腕尺側的重要結構，主要功能確保手腕旋轉時的穩定度，因單靠X光無法查覺結構的損傷，需要透過醫師的理學檢查及核磁共振才能確認，因此容易會被忽略。

吳也提到，三角纖維軟骨如有急性撕裂傷，需使用石膏保護4至6週，如果錯過石膏保護黃金期，目前建議接受腕關節修補手術，該手術是以數個小傷口，將內視鏡深入手腕關節進行修補，可大幅減少組織破壞程度及沾黏情形，術後利用護具保護4到6週後再配合復健治療，一般約3個月左右逐漸恢復運動功能。

該名李姓男子手腕痠痛未癒，已影響生活，吳俊毅也提醒，民眾若因車禍、跌倒、運動扭傷等導致的手腕傷害，並出現長期疼痛，建議可以尋求手外科醫師做專門的評估，避免衍生手腕活動角度變差，無力或創傷後關節炎等後遺症。

健身 車禍

上一則

太久沒健身 4招可減少運動傷害

下一則

9旬翁皮膚變黃暴瘦剩40公斤 胰臟癌手術順利出院

延伸閱讀

州長罷免中文說明會 橙縣26日舉辦

州長罷免中文說明會 橙縣26日舉辦
橙縣選務處將向華人解釋罷免州長流程

橙縣選務處將向華人解釋罷免州長流程
別再麻木了…手部拉筋動一動 遠離滑鼠手

別再麻木了…手部拉筋動一動 遠離滑鼠手
全美中文學校總會長 李梅如連任

全美中文學校總會長 李梅如連任

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00
上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。記者王昭月／攝影

避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

2021-08-19 08:56

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺