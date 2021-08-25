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男遭老鼠咬傷染漢他病毒 防鼠「三不」措施這樣做

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣疾病管制署日前公布國內新增1例漢他病毒症候群(出血熱)病例，為北部40多歲男性，近期無國內外旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主。個案7月25日被老鼠咬傷，同日就醫後返家，7月26日因發燒再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診；個案目前已出院，同住者無疑似症狀。截至8月12日，台灣累計8例漢他病毒症候群病例。美國內華達州(Nevada)及東部密西根州(Michigan)今年6月也分別新增1例確診，均於清掃時暴露於受汙染環境而感染，其中1例為重症。

為人畜共通傳染病

台灣疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險；感染後潛伏期為數天至兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

預防漢他病毒 拒絕與鼠共舞

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏之處，如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51078

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