抗攝護腺癌10年 男胸部長出D罩杯

一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

一名65歲的王先生（化名），十多年前確診罹患攝護腺癌，為了治療服用抗癌藥物，但卻出現胸部疼痛，且乳房持續變大，竟長到D罩杯，夏天不敢到海邊、冬天穿厚衣服也藏不住，時常引來異樣眼光令他困擾，一度自卑、憂鬱，泌尿科醫師告訴他，這是服用抗癌藥物的副作用，沒有其他方式可改善，讓他幾乎絕望。

收治該名個案的台灣 新北市耕莘醫院整形外科主任李秉侖指出，男性女乳症的成因，大多與性賀爾蒙失調有關，常見男生青春期女性賀爾蒙過度分泌，過了青春期後賀爾蒙恢復正常，但胸部「長大回不去」，外加合併肥胖所致。另外一部分與腦下垂體腫瘤 、性腺腫瘤、慢性肝病及甲狀腺功能異常有關係。

李秉侖表示，以王先生的案例來看，服用抗癌藥物成分含有抗雄性賀爾蒙，服用後造成女性賀爾蒙增加，導致男性女乳症的情況，實屬少見。雖然王先生調整抗癌用藥，減緩部分疼痛，但乳房已經發育，仍然讓他感覺憂鬱、自卑。

經過醫師評估，王先生接受手術，改善外觀，術後恢復正常生活，建議兩個月穿著塑身衣、束胸輔助，一個半月後可進行運動、健身 。

李秉侖表示，男性女乳症通常擴大到D罩杯會維持穩定，手術前需評估個案乳房大小、是否穩定，例如至少一年沒再擴大，才會進行手術治療，避免術後又再擴大。王先生已四至五年維持乳房大小，因此今年進行手術，術後恢復良好，外觀與正常男性無異。

李秉侖說，雖然手術切除後乳腺不太會變大，但若飲食較油膩，脂肪堆積較多，像是胸部、肚子、臀部或大腿、以及女性蝴蝶袖等部位，還是有可能因變胖而變大，造成全身脂肪堆積，建議仍要保持良好作息，即可維持正常身形。

李秉侖說，男性女乳症好發於年輕人、老年人兩個族群，年輕人比較會因為影響外觀而提早就醫治療；但中老年人反而常常因為覺得難為情，或不在意外觀導致延誤就醫。男性女乳是一個會造成外觀異常和心理壓力的病症，甚至會因為乳腺增生造成疼痛，嚴重會分泌奶水，不論年齡大小都建議及時尋求整形外科醫師專業的診療，對症下藥解決問題和苦惱。