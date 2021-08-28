打完AZ第2劑後 「快閃式」飛蚊症找上門

輔英科大附設醫院眼科醫師洪啟庭（左）表示，打完疫苗後如有飛蚊症症狀，要先就醫尋求解決。(記者王昭月／翻攝)

一名謝姓復健師最近打完第二劑AZ疫苗 後，雙眼竟有黑絲漂浮，嚴重影響作息，就醫診斷應是飛蚊症，結果一周後回診竟奇蹟式好轉，專治飛蚊症的台灣 輔英科大附設醫院眼科醫師洪啟庭也發現近期收治的百餘例飛蚊症病患，幾乎都剛打過AZ不久，研判這種「快閃式」飛蚊現象與注射疫苗有關。

最近許多視力不好的民眾打完新冠疫苗後視力越模糊，總結幾種疫苗施打後的副作用，包括結膜炎、飛蚊症、對光敏感、視力模糊等。向洪啟庭求治的復健師，打完第二劑AZ的第五天出現疑似飛蚊症，每眼約二到三隻漂浮，但之前無相關病史，眼睛無外傷也沒感冒，檢查眼底，中央視網膜正常，周邊視網膜也無破洞或格子狀退化，因目前世界並無相關治療藥物，只能靠追蹤，結果一周後病患回診，「飛蚊」已不見。

「一般的飛蚊症，僅11%患者能在一個月至五年內自行消失」洪啟庭說，這名復健師的飛蚊症約在注射疫苗兩星期左右消失，近期他門診收治的百餘個飛蚊症病例，都剛打過新冠肺炎疫苗。分析發現，疫苗誘發的飛蚊症幾乎都在施打後五天內發生，打完第一劑發生的病例約占一成，第二劑約九成，絕大部分發生在單眼，少部分兩眼都有，約98%兩周內會消失，打莫德納 的民眾尚無發現飛蚊症現象。

據洪啟庭2018年與日本專家組成的跨國醫療團隊研究，眼睛一旦有外來侵襲因子，就會導致大量的酶破壞玻璃體，此時玻尿酸的水分會釋出，且因水分大小或形狀不一，光線經由角膜、水晶體、玻璃體的水滴在視網膜成像，傳抵大腦後會被腦細胞解讀成蚊子、蒼蠅、蝌蚪等物。雜亂排列的纖維蛋白則會導致玻璃體混濁，形成視網膜上的陰影。

這種原因引起的飛蚊症，約14天水分會重新回到玻尿酸中，纖維蛋白會被某些蛋白酶分解吸收，人體打入的AZ疫苗屬減毒的病毒，所以才會產生飛蚊症。

他說，飛蚊症常見於年齡退化及高度近視者，近年因3C產品使用頻繁，有年輕化趨勢，且很難自行痊癒。據統計，五年內飛蚊症變成視網膜剝離的機率為14%，縱使手術仍可能失明，所幸台灣已開發出口服多重水果酵素，可治療沒有視網膜病變風險的飛蚊症。

洪表示，假如因注射疫苗而產生飛蚊現象，不用過度緊張，先到眼科求助，如果視網膜未病變，即屬於可逆性，絕大部分14天左右會自行痊癒。