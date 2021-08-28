聲音沙啞5個月 以為只是普通發炎 一查竟是喉癌

醫師建議，民眾若出現喉嚨不適、聲音沙啞等，請立即就醫。(圖：亞大醫院提供)

文匯報報導，2021年6月，中國 浙醫二院國際醫學中心分享了一個病例，值得大家留意。杭州的余先生68歲，平時飲食口味比較重，喜歡抽菸喝酒。5個月前發現自己說話的聲音有點沙啞，以為只是普通喉嚨發炎，所以也沒有重視。但5個多月過去後，嗓子還是沒有恢復。到醫院就診後發現，余先生有個聲帶新生物，而且並非「善類」，考慮喉癌，建議盡快手術切除。

新橋醫院耳鼻咽喉頭頸外科李紅醫師2013年在健康時報刊文表示，聲音嘶啞是喉癌的早期信號，如果喉癌累及聲帶，即使體積再小，也會出現聲音嘶啞。所以，需要特別留意那種不痛不癢的聲音嘶啞。

還有以下這些聲音嘶啞，需要注意跟喉癌鑑別：

1. 感冒、咽炎所致的聲嘶：

隨著炎症消退會很快好轉，而喉癌引起的聲嘶症狀卻會呈漸進性加重，且逐漸發展為聲音變粗、變啞，直至完全失音。

2. 聲帶小結所致的聲嘶：

喉癌的聲音嘶啞有時還會被誤診為聲帶小結。一般聲帶小結表現出的聲音嘶啞為間隙性，在早晨起床的時候會較輕，但是晚上會更嚴重。聲音嘶啞、長期痰中帶血、喉部疼痛等都是早期喉癌症 狀。如果超過兩周仍未緩解，要警惕喉癌的可能性。

一般來說，男性的喉癌發病率高發於女性，且隨著年齡的增長發病率會增高；如果同時有長期吸菸、喝酒等不良飲食習慣，則喉癌的發病率會更高。

此外，喉癌還與長期病毒感染、慢性肥厚性喉炎、聲帶白斑、咽喉反流等慢性疾病、長期吸入刺激性氣體以及家族遺傳等因素息息相關。

1. 吸菸

抽菸量越大、時間越長，患喉癌的危險性越高。抽菸者患喉癌的風險是不抽菸者的20~30倍。

2. 嗜酒

酒精刺激也與喉癌的發生有一定關係，酒精過量會損傷黏膜上皮，加速癌變。飲酒者患喉癌的危險度比非飲酒者高1.5~4.4倍，尤其是聲門上型喉癌與飲酒關係密切。

3. 胃食管逆流

咽喉黏膜幾乎缺乏對胃酸的防禦結構，故長期胃酸逆流也可能會造成咽喉部的黏膜不典型增生，甚至癌變。

4. 過度用聲

如果過度用聲，或者濫用聲音，再加上其他因素，如抽菸喝酒，確實發生喉癌的機率會增加。