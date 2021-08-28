中醫雷射針灸 小兒擺脫尿床

醫師楊雅媜示範雷射針灸，透過穴道上的刺激調整，無痛、安全、速效，幼童接受度大。(記者趙容萱／攝影)

小孩尿床改不掉怎麼辦？5歲張小弟發育慢，自幼玩太累常尿床，因白天偶有漏尿，身上總有尿騷味而自卑，接受行為治療以鬧鐘設定睡前提醒排尿改善有限，改接受中醫雷射針灸治療3療程獲改善；7歲王小妹體格壯實，怕熱汗多，情緒易怒，睡眠品質不好，接受藥物治療出現頭痛、腹痛，轉介中醫醫雷射針灸治療4個療程後，共48次，夜尿尿臭改善，體重下降，人也長高了。

台中榮總傳統醫學科醫師楊雅媜說，根據統計，3歲孩子白天幾乎能控制排尿，但仍有16%5歲童會尿床。到了7歲剩下10%的小孩會尿床；到了10歲，還有5%的小孩會尿床。男孩尿床的比率幾乎是女孩的兩倍。

楊雅媜指出，現代醫學認為造成小兒尿床常見原因，有成長成熟度較慢、膀胱容量較小、膀胱過動、泌尿道感染、便秘、睡眠問題、心理壓力及其他疾病導致。在行為治療無效下，會聽從醫師建議服用迷你寧控制，但部份患者出現頭痛、腹痛、心律不整、情緒焦慮等副作用，改善有限。

楊雅媜說明，中醫在針灸的治療基礎下，針對小兒體質搭配穴道（如三陰交、氣海、關元、足三里、百會、腎俞、命門穴），使用現代設備的無痛雷射針灸幫助下，經研究結果證實可有效改善尿床的發生率及每晚尿床的次數。採取的雷射針灸在穴道上的刺激調整，除了無痛、安全、速效，除幼童接受度大，也無服用藥物腹痛、頭痛、心律不整等副作用。對生長發育也可搭配中醫藥物，對幼童本身是中長程的體質調整及保健。

楊雅媜建議父母，孩子幼兒期即應培養排尿及生活衛生習慣，生活作息要正常，不宜熬夜晚睡，避免食用過量的冰品、生冷瓜果、柑橘類或辛辣刺激之物損傷脾胃臟腑，可加強按摩百會、足三里、三陰交等穴道。

楊雅媜說明，若孩子有尿床，應每天記錄尿床情形，每日晚飯後應控制飲水量，睡前提醒排尿，耐心教育 ，消除怕羞、緊張等情緒，建立信心。若孩子尿床頻率超過一周一到二次，宜就醫評估。