我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

婦肩膀痛難入睡 肌腱破裂惹的禍

胡蓬生
旋轉肌肌腱破裂（紅圈箭頭處）是因外傷或長期磨損退化造成，必須依賴醫師經驗及核磁共振檢查來確診。（圖：大千綜合醫院提供
旋轉肌肌腱破裂（紅圈箭頭處）是因外傷或長期磨損退化造成，必須依賴醫師經驗及核磁共振檢查來確診。（圖：大千綜合醫院提供

台灣65歲劉姓婦人一年來總覺得左邊肩膀無力，晚上又痠痛難受，睡覺時如果側身壓到更是痛到無法入睡，她曾就醫接受X光檢查並以藥物及復健治療，但都無法改善，日前她前往苗栗大千綜合醫院骨科就醫，透過肌力檢查與核磁共振檢查，確診是旋轉肌肌腱破裂，幸好破裂的洞不大，肌肉也沒萎縮，在接受肩關節鏡微創手術與術後復健治療後，不僅肩膀恢復既有力氣，晚上的痠痛也順利緩解，讓她開心直呼「終於可好好睡覺了！」

大千綜合醫院骨科醫師蔡旻虔表示，旋轉肌肌腱破裂的原因包括外傷或退化磨損，外傷往往是肩膀直接撞擊或突然猛力拉扯，造成肩膀疼痛或手無法舉起的狀況；退化磨損是因肌腱長期和骨頭摩擦，造成肌腱越來越薄，最後破裂，導致肩膀長期不舒服，之後漸漸無力且越來越痛。此外，約一半的五十肩病患肩關節沾黏原因就是旋轉肌肌腱破裂造成的併發症，若以復健治療五十肩一直沒改善，建議要檢查確認是否有旋轉肌肌腱破裂的問題。

蔡旻虔指出，現行可依肌腱破裂的狀況選擇復健、注射類固醇或手術治療，劉姓病患接受的肩關節鏡微創手術和傳統切開手術相較，不僅傷口小、對組織的破壞少，同時還能處理沾黏或關節內軟骨受損的問題，不僅術後疼痛少、傷口恢復快，同時減少術後沾黏問題，肌力也較快恢復。

他提醒，旋轉肌肌腱破裂無法透過X光檢查發現，必須依賴醫師經驗判斷及核磁共振檢查來確診，因此若發現有長期肩膀疼痛、手無法抬起或一抬就痛的問題，務必及早就醫治療，才能順利恢復正常生活。

台灣 併發症 肌肉

上一則

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

延伸閱讀

運動2度傷膝 靠冰敷、肌肉訓練 半年改善

運動2度傷膝 靠冰敷、肌肉訓練 半年改善
膝蓋痛不一定是退化性關節炎 年輕患者增加

膝蓋痛不一定是退化性關節炎 年輕患者增加
跑步、爬山後膝蓋內側痛 鵝掌肌腱炎作怪

跑步、爬山後膝蓋內側痛 鵝掌肌腱炎作怪
有無打疫苗 肺部X光一看就知道

有無打疫苗 肺部X光一看就知道

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00
上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。記者王昭月／攝影

避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

2021-08-19 08:56

超人氣

更多 >
飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場

飛機爆滿無隔離 華女多花錢買座卻遭換 淚灑當場
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大