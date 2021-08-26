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防疫在家騎飛輪 「蛋蛋」竟腫大如飯糰

許政榆
一名50多歲男子在家騎飛輪，卻因陰囊腫大不斷摩擦，疼痛難耐才就醫。（圖：書田診所提供）
一名50多歲男子在家騎飛輪，卻因陰囊腫大不斷摩擦，疼痛難耐才就醫。（圖：書田診所提供）

一名50多歲張先生，約3年前自覺右側的陰囊比左側大，但沒有任何不適，便不以為意。近期因疫情居家辦公，減少外出活動，長時間宅在家，便購買飛輪車在家運動，騎了一個多禮拜後，開始覺得右側的陰囊會不停的摩擦、碰撞，伴隨著疼痛感，走路時強烈不適，因此就醫。

台北書田診所泌尿科主任醫師周固表示，經觸診及超音波檢查，發現陰囊大小約7.5公分x7公分x3公分，診斷為副睪囊腫合併陰囊水腫引起陰囊腫大，因此建議張先生先暫停激烈運動，穿著寬鬆衣物，倘陰囊有摩擦破皮，使用外用藥物防止感染，疫情和緩後以手術治療。

周固指出，造成陰囊腫大的可能原因，包括副睪囊腫、睪丸腫瘤、睪丸和副睪丸發炎、陰囊水腫。副睪囊腫的發生原因，目前推測可能與感染或創傷有關，多發生於40歲以上男性，觸診時可摸到腫塊，超音波及透光檢查可見透明水囊。平時陰囊偶有下墜感，部份人有壓痛、鼠蹊部不適，隨著囊腫的變大，陰囊也會腫大。

許多人擔心囊腫會影響生育能力，周固表示，據研究統計，罹患副睪囊腫者中，生育能力正常與不孕的比例接近，顯示沒有明確關聯。

周固指出，陰囊腫大排除其它因素後確診為副睪囊腫，定期追蹤即可，但當陰囊外觀明顯腫大影響生活，且有不適症狀時，應積極治療。治療方式以手術治療為主，術後2周便可恢復正常生活及運動，並挑選合適的運動。尚未治療副睪囊腫者，建議以較和緩的運動為主。

周固說，許多民眾防疫在家，多使用跑步機、飛輪、跳繩等居家運動，對於副睪囊腫大到引起陰囊腫大者，運動時腫大的陰囊反覆的摩擦周圍皮膚，易引起破皮發炎，倘運動過程中有碰撞可能引起出血感染、疼痛、腫大情況加劇，因此要更加注意。

周固表示，由於引起陰囊腫大的原因眾多，也可能是疾病所造成，因此平時應定期自摸陰囊觀察大小有無改變、質地有無變硬、是否疼痛等，倘有變化儘早就醫鑑別診斷，及早治療。

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