男童看電視總歪頭、越走越近 就醫揪出是弱視

醫師陳葆如提醒，弱視治療需把握7歲前黃金期。圖非當事孩童。（圖：新竹台大分院提供）

台灣 一名4歲陳姓男童看電視時總是頭歪一邊，且會越走越近，家長懷疑陳童看不清楚，帶至醫院眼科檢查，卻發現陳童右眼最佳視力為0.5，左眼最佳視力為0.4，進一步經散瞳後檢測 ，陳童有雙眼超過400度遠視及雙眼超過200度散光．導致有弱視問題，需配眼鏡矯正視力發展。

新竹台大分院眼科部兒童眼科醫師陳葆如表示，許多家長不太了解弱視，一般而言，正常新生兒兩眼眼球結構正常情況下，視力的進展會隨著成長不斷發育變化。

然而，許多因素造成視覺刺激不足或不良，會造成視力發育的障礙。臨床上，矯正視力在4至6歲之間有一定標準。若4歲無法達到0.6，5歲無法達到0.7，6至7歲不能達到0.8至1.0即有弱視問題，需要矯正治療。

弱視檢查最重要的兩個項目為「矯正視力檢查」及「散瞳後驗光檢查」。重點在散瞳後的驗光，主要是因在散瞳後，小朋友真正的度數（通常是遠視），才會顯現出來。另外，在門診檢查中，同時也會判斷是否有斜視、眼瞼下垂、白內障、角膜白斑等疾病。若有疾病引起的視力發育問題，須盡早治療疾病本身。

陳葆如說，許多家長會詢問戴眼鏡後，度數就可消除嗎？答案是不會，戴眼鏡的目的是矯正因為度數，眼球無法正確發育所引起的視力不良。孩童的度數如遠視和散光通常會繼續存在，不過，隨著年紀可能也會慢慢改變。

另外，很多父母害怕孩童戴眼鏡就拿不下來。事實上，發育的問題遠比兒童戴不戴眼鏡重要許多。弱視的治療有黃金期，若在7歲前沒有治療到發育的問題，通常7歲後進步的幅度會非常有限，一輩子的視力都會有影響。因此，與其在意眼鏡的本身，應把重點放在孩童視力發展，將視力發展做為第一重要的目標。

至於度數的部分，長大成年後再依據當時情形，可決定隱形眼鏡或雷射手術。在七歲以前，要將孩童視力發展當成首要的目標。