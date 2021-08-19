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八旬翁胸口突刺痛倒地 主動脈剝離險奪命

記者余采瀅／台中報導
陳姓老翁術後回診追蹤。圖／大甲李綜合醫院提供
陳姓老翁術後回診追蹤。圖／大甲李綜合醫院提供

台灣85歲陳姓老翁以務農維生，日前胸口突然一陣刺痛倒地，家人趕緊送台中大甲李綜合醫院急診，經檢查判斷為A型主動脈剝離併心包填血心因性休克，聯繫合作醫院台中榮總，立即在1小時內送中榮進行手術，才從鬼門關搶救回來，目前已恢復正常生活，還可以下田種菜及騎機車。

大甲李綜合醫院心臟外科醫師蔡忠霖表示，陳姓老翁是典型的A型主動脈剝離，90%以上的患者會出現劇烈胸痛，且一路延伸到背部，病患會突然在幾秒內胸部有劇烈疼痛感，一旦發生必須立即送醫搶救。

蔡忠霖說，陳翁是高齡患者，基本上年齡逾75歲的病患在進行心臟手術時都有50%以上的死亡風險，加上主動脈剝離是複雜性極高的手術，手術時間長達12至16小時，死亡風險更高。手術團隊協力下，完成一例危急且即時挽回性命的心臟手術。

主動脈手術牽涉大血管重建，是相當複雜的手術，若是主動脈剝離嚴重者，許多病患雖手術成功，但也難以恢復原本正常生活。蔡忠霖說，陳翁高齡且有慢性病，手術本身就有極大的風險，但好在情況發現得早，且第一時間醫院急診醫護正確診斷且處置妥當，後續台中榮總接手後才可順利醫治，讓陳翁恢復正常作息。

蔡忠霖說，主動脈剝離的主因是因為血液強大的衝擊力，導致血管壁被撕裂，所以當血壓愈高，衝擊力就愈強，因此誘發主動脈剝離的最危險誘因就是高血壓。主動脈剝離有時真的很難預防，基本上分兩類患者，一種是先天性疾病，通常年輕就會發病，且有家族病史，青年期就要監控血壓和主動脈大小；另一類是40至50歲以上的患者，通常與高血壓有關；因此提醒民眾若有高血壓，每日應該定時監測血壓，尤其冬天氣溫驟變時，若一旦發生胸悶、胸痛等情況，緊急送醫搶救是唯一救命機會。

85歲陳姓老翁胸口突然一陣刺痛倒地，經送醫檢查判斷為「A型主動脈剝離併心包填血心...
85歲陳姓老翁胸口突然一陣刺痛倒地，經送醫檢查判斷為「A型主動脈剝離併心包填血心因性休克」。圖／大甲李綜合醫院提供

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