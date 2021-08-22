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6旬男「坐立不安」長痔瘡？ 竟是魚刺卡肛門

吳淑玲
六旬男子誤吞魚刺最後竟然卡在肛門，經醫生取出才解決疼痛。（圖：台灣新營醫院提供）
六旬男子誤吞魚刺最後竟然卡在肛門，經醫生取出才解決疼痛。（圖：台灣新營醫院提供）

一位60多歲的男性，這幾個月總是感到屁股疼痛難耐，一直以為是得了痔瘡。近日疼痛加劇、如坐針氈，緊急至台灣衛福部新營醫院就醫，院長也是經外科醫師陳明智以肛門鏡檢查後，發現竟然是魚刺卡在肛門口。

患者表示他愛吃魚，竟然沒發現誤吞了魚刺，更沒想到魚刺還能「過五關斬六將」環遊腸胃道多日，最後卡在肛門口出現，自己都嚇一大跳。陳明智表示，在30多年的臨床治療中這樣的例子並不常見。由於魚刺已刺入多時，產生肉芽組織，經診斷後建議以局部麻醉之手術取出，術後即可出院。

醫生說，誤吞魚刺的狀況時常發生，但通常在咽喉、食道就容易被卡住，如果魚刺進入下消化道後，會有刺穿大小腸的風險，嚴重時導致腹膜炎，引發敗血症，甚至有致命風險。根據統計，最常被患者不慎誤食的，除了魚刺與雞骨頭之外，藥物的外包裝、假牙、硬幣等，都是臨床上常見的病例。

陳明智院長提醒，當民眾不小心誤食魚刺、雞骨頭或其他尖銳物時，正確的急救法是停止進食並輕咳，若依然無法咳出異物，應立即就醫，切勿相信坊間流傳的錯誤方法，例如喝醋、吞飯或饅頭等。無論深淺都不要抱有僥倖心理，耽誤最佳的治療時間，否則魚刺一路遊走，可能會造成食道穿孔、頸部膿瘍、縱膈腔膿瘍、腸胃道穿孔及腹膜炎等更嚴重的後果。

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