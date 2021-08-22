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過度仰賴止痛藥 她偏頭痛27年沒改善

許政榆
世界衛生組織將偏頭痛列為十大健康疾病之一。(Getty Images)
世界衛生組織將偏頭痛列為十大健康疾病之一。(Getty Images)

頭痛別輕忽！台灣一名50多歲謝小姐，27年以來飽受偏頭痛影響，憂心影響工作狀態，天天得吃三顆止痛藥，還一度痛到掛急診，熱愛跑步有運動習慣，仍無法擺脫偏頭痛，持續惡化下就醫治療，發現自己過度仰賴止痛藥，反而使病情加重，在醫師建議下改以預防性治療，頭痛頻率及疼痛指數大幅下降，頭痛時間也縮短，不再讓頭痛影響生活、睡眠及工作表現。

許多民眾對於「偏頭痛」存有迷思，以為只是比較嚴重的頭痛，像是感冒頭痛、打噴嚏、流鼻水等「症狀」。台灣奇美醫院全人醫療科主任、神經內科主治醫師林高章表示，偏頭痛是腦部的原發性疾病，屬於一種神經血管性頭痛，當頭痛發作時，每次疼痛4至72小時，會出現抽痛、單側或雙側、中重度頭痛、一般日常活動也會加劇頭痛，若以上四特徵符合兩項以上，並同時伴隨噁心、想吐、畏光、怕吵，就有可能是偏頭痛。

高居失能疾病第2位

世界衛生組織（WHO）將偏頭痛列為十大健康疾病之一，根據最新研究，偏頭痛高居失能疾病第二名長達30年，且在15至49歲年輕族群，更造成失能、殘疾的首要原因。全球統計，偏頭痛患者平均每個月有十天受影響，平均病齡長達11.6年，等於患者因為偏頭痛所帶來的失能，導致生命耗損四年，不容小覷。

林高章指出，有的病患長期受偏頭痛影響，即便症狀輕微，仍無法擺脫天天吃藥習慣；或為了減肥嘗試168斷食法，沒有良好生活作息，可能加劇偏頭痛；有些個案偏頭痛嚴重到影響生活、工作，發作時無法出門，必須在家臥床休息，導致失能，或引發精神、睡眠等合併症，如憂鬱、焦慮、失眠等。

台灣頭痛學會理事長、台北榮總神經內科主治醫師陳韋達表示，治療偏頭痛可以分為止痛藥物及預防藥物，若頭痛發作頻率，多達每月15天以上，且八天具有偏頭痛症狀，並持續三個月以上，需要特別注意。

若頻繁偏頭痛發作，每周痛一天以上、每月超過四次，可能會進展成慢性偏頭痛，此時止痛藥已無法緩解，須透過預防性治療來減緩頭痛頻率。

台灣 工作 失眠

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