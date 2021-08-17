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臨盆前夫妻雙確診 媽媽獨自生產「聽孩哭聲卻無法抱」

記者蕭羽耘／台北報導
M小姐因同住家人染疫，在臨盆前確診，獨自勇敢面對生產，誕下健康寶寶。圖／台北榮總提供
M小姐因同住家人染疫，在臨盆前確診，獨自勇敢面對生產，誕下健康寶寶。圖／台北榮總提供

苦嘗多次人工受孕失敗的M小姐，偶然自然懷孕成功十足珍貴，孕育新生命的喜悅，卻在她懷孕35周面臨巨大的考驗。M小姐和先生因同住家人染疫，相繼住進台灣北榮專責隔離病房，治療後兩人病情雖好轉，但在M小姐即將生產之際，兩人檢驗PCR仍為弱陽性，導致孩子的爸爸需缺席生產過程，M小姐只能在在護理師陪同下，獨自面對生產時的孤單，且寶寶順利出生後，因媽媽身上還有微量病毒，面臨「只能聽孩子哭聲，無法抱抱他」的無奈，母嬰也被迫暫時分離。

M小姐到院時屬於輕症，呼吸不太喘、也沒發燒。協助產前照護的北榮B087/副護理長古玉貞說，挺著大肚子的她，除了關注腹中的小生命，又因先生高燒數日，還得肩負照顧任務。

而醫護也注意到夫妻倆焦躁的情緒，採高規格看待胎兒狀況，古玉貞表示，除了每日四次的胎兒心音檢查外，特別教導M小姐夫妻，學習操作都卜勒超音波，強而有力的胎心音，讓父母感受嬰孩強韌生命力，夫妻兩人也勇敢起來。

看著穿著防護衣進出的醫護，貼心的M小姐總是嘴邊掛著「辛苦了」，一副很不好意思的樣子。古玉貞說，看似堅強的她，在家人狀況不好的時候，其實哭得非常厲害，自己在旁邊看了都心疼，我們就選擇透過錄音，當M小姐家的橋樑，大家互相溝通打氣。

M小姐在北榮治療2周、孕期第37周後順利出院，並依約定在自主健康管理期滿當天，來院執行剖腹生產，無奈的是，她在急診室核酸檢測結果，為高Ct值的弱陽性，依規定需至負壓手術室行剖腹生產。

先生的檢測結果也一樣是弱陽性，被迫缺席迎接新生命的喜悅，M小姐獨自一個人進入手術室待產。護理師謝佩淇說，待產過程中，巨大的宮縮疼痛一波未平、一波又起，自己在旁引導M調整呼吸，同時也牽著她的手，讓無助的她可獲得一絲絲溫暖。

終於在經過近1小時剖腹生產手術，M小姐產下體重近3000克的寶寶，健康響亮的哭聲彷彿在告訴她，「媽咪，我很好。」這也讓為人母的她激動落淚。

然而，聽到孩子哭聲卻不能抱抱孩子，謝佩淇說，當時M小姐需等待PCR二採陰才能解隔離，而避免體內尚未清除的病毒，有傳染給新生兒風險，再多的不捨也只能暫時將母嬰分離。新生兒科醫師向M小姐承諾，會照顧好孩子安全。

回到病房後的M小姐如釋重負，開始崩潰大哭，護理師發現情緒狀況，扮演陪伴角色，每天傳送寶寶各種照片，並透過電話向媽媽說明孩子的成長。幸好，M小姐在接過幾周的治療後已痊癒，也開心地回院迎接寶寶返家生活。

疫情讓迎接新生命的經驗不盡完美，謝佩淇非常感觸的點是，即便夫妻感情極好，但仍無法在M小姐需要陪伴的時候，一起迎接寶寶，看著她的樣子，既心疼又佩服。

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