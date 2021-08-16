澳洲工程師因飛蚊症憂鬱到想死 台日聯手讓他減輕症狀

澳洲求助者右眼的玻璃體混濁情況，後來獲得改善。圖／洪啟庭醫師提供

住澳洲 東海岸的28歲工程師Ahnaf5年來飽受飛蚊症困擾到想輕生，後來在網路上看到日本 防衛醫科大學與台灣 合作研發的口服綜合水果蛋白酶能增強人體吸收眼睛玻璃體混濁機能，抱一絲希望寫信求助，信件轉至台灣參與研究的輔英科大附醫眼科醫師洪啟庭手中，洪展開跨海協助，解決這名工程師的眼疾困擾，重新恢復正常生活。

洪啟庭是於今年5月間接獲日本防衛醫科大學轉來的電子郵件，來信者是澳洲籍年輕工程師Ahnaf，自述雙眼近視250度，5年前出現飛蚊症，常見長條帶些透明的浮游物在眼前漂浮，嚴重影響工作及生活。

洪啟庭表示，Ahnaf寫信的前一個月因飛蚊頻率大增，憂鬱到精神科就醫甚至想輕生，後來在網路上看到台日合作研發的口服綜合水果蛋白酶，寫信向日本防衛醫科大學求助。日方把信交給參與研究的他，他隨即聯繫外交部亞太司與澳洲駐台辦事處人員透過管道將口服綜合水果蛋白酶交到Ahnaf手上，Ahnaf約2個月後生活恢復正常，情緒也好轉。

洪表示，飛蚊症是因眼睛玻璃體隨年齡退化、眼部外傷、紫外線曝曬或PM2.5侵襲，造成眼睛玻璃體主要成分玻尿酸分解與眾多種類膠原纖維蛋白破壞，產生玻璃體液化與混濁及各種蛋白的雜亂排列，光線進入眼睛時，玻璃體混濁的部分會遮擋光線使影像成為陰影。由於目前尚無明確的治療方法，醫界通採觀察追蹤方式，據統計，約11%患者在1個月至5年後症狀會自行消失，64%視力降低，14%可能會視網膜剝離失明。

2015年起，洪啟庭與仁科大學製藥研究所長謝博、日本防衛醫科大學眼科教授竹內大、東京醫科大學眼科醫局長竹內禮等人組成團隊研究口服綜合水果蛋白酶，水果蛋白酶萃取自鳳梨、木瓜與無花果蛋白酶小腸中吸收，協助增強人體吸收眼睛玻璃體混濁機能，經完成人體實驗後，成果刊登於於去年的瑞士醫學期刊「應用科學」。