我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

高齡、多重疾病打碎石 電子式軟式輸尿管鏡可清除

胡蓬生
93歲葉姓老翁因腎臟及輸尿管結石，導致腎水腫及下腹疼痛（紅圈處為腎臟結石）。(圖：大千綜合醫院提供)
93歲葉姓老翁因腎臟及輸尿管結石，導致腎水腫及下腹疼痛（紅圈處為腎臟結石）。(圖：大千綜合醫院提供)

93歲葉姓老翁因下腹痛到醫院急診，電腦斷層檢查發現他的左腎及輸尿管各有一顆一公分和兩公分結石，左腎也因結石有水腫現象，但老人家半年前因心肌梗塞裝支架，定時服用抗凝血藥劑，加上腎臟因退化功能不好，醫師因此先幫他放置輸尿管導管，再把卡在輸尿管的石頭推回到腎臟，保持輸尿管暢通，讓老翁可在不停用抗凝血劑的狀況下，立即解決腎水腫問題，接下來由心臟科評估狀況後，再由泌尿科醫師以軟式輸尿管鏡雷射碎石手術將結石清乾淨，老翁術後恢復狀況良好，康復出院。

台灣苗栗市大千綜合醫院泌尿科醫師李承哲為老翁治療，他表示軟式輸尿管鏡雷射碎石手術是以電子式軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射進行治療，可解決體外震波碎石手術打不乾淨或打不動結石的狀況，也能避免經皮腎造瘻碎石手術有大量出血的危險性，因此適合清除上段輸尿管及腎臟的結石，或高齡、多重疾病（如高血壓、糖尿病、中風、重大心肺疾病、肝腎衰竭）的病人。

李承哲指出，電子式軟式輸尿管鏡可穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，直接檢查包括腫瘤、血管瘤、結石等病灶，搭配高功率的鈥雷射，可將集尿系統的結石逐一打碎清除，也可將上皮細胞癌汽化消除，病人術後恢復時間短、出血量少且無外在傷口。

他表示，結石清除的方式依狀況不同而異，可與醫師討論並評估後選擇適合的治療方式。另外，也要記得多喝水、少吃動物性蛋白質、減少食鹽攝取，才能預防結石發生。

醫師表示軟式輸尿管鏡可以穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，徹底檢查並確認各病灶。(圖...
醫師表示軟式輸尿管鏡可以穿過膀胱、輸尿管到達腎臟內部，徹底檢查並確認各病灶。(圖：大千綜合醫院提供)

高血壓 台灣 中風

上一則

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

延伸閱讀

男子身中6槍已一周仍未手術 因醫院爆滿掛不上號

男子身中6槍已一周仍未手術 因醫院爆滿掛不上號
炎夏出汗多 醫師提醒多喝水 降低尿路結石機率

炎夏出汗多 醫師提醒多喝水 降低尿路結石機率
手術險斷氣 台88歲「鑽石歌王」林沖痛哭：不要帶我走

手術險斷氣 台88歲「鑽石歌王」林沖痛哭：不要帶我走
手術後出現噁心嘔吐症狀 醫病溝通風險評估可預防

手術後出現噁心嘔吐症狀 醫病溝通風險評估可預防

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

2021-08-15 05:49
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

2021-08-15 07:06
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
圖片來源 ／健康醫療網

6旬男作息正常不菸酒 輕微腹瀉竟已轉移性腸癌

2021-08-17 01:30
桃園年近40歲的女性病人，上個月接種莫德納疫苗後，右側乳房和右腋下淋巴都出現腫脹，目前已接受乳癌後續治療。圖／杏妍診所提供

女打完莫德納腋下腫脹 就醫檢查發現得乳癌

2021-08-15 05:45

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬