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摔車後臀部劇痛坐立難安 原來是尾椎骨折

江良誠
陳姓男子騎車車禍，臀部撞擊地面，經X光檢查發現尾椎骨折（紅圈處）。（圖：南投醫院提供）
陳姓男子騎車車禍，臀部撞擊地面，經X光檢查發現尾椎骨折（紅圈處）。（圖：南投醫院提供）

車禍、跌坐、臀部直接撞擊地面，可能導致尾椎骨折，劇痛難當。台灣南投25歲陳姓男子最近騎機車車禍，覺得屁股處爆痛，坐立難安，醫師透過X光檢查，發現尾椎位移骨折，醫師安排復位術將位移的尾椎推回較正確位置，才減緩疼痛。醫師也提醒尾椎骨折應避免讓無醫療執照業者進行復位術，反而會造成患部更加疼痛。

南投醫院骨科醫師李承翰說，尾椎骨在脊椎最末端，尾椎周邊沒有脊髓神經，即便受傷也不會有癱瘓的風險。不過因為會擠壓到周邊軟組織，產生急性劇烈疼痛。甚至造成生活不適。

李承翰說，尾椎骨折基本不需要手術治療，急性期局部冰敷、止痛藥、坐軟墊、避免壓迫患部來緩解疼痛。醫師會依受傷的嚴重程度來評估討論是否進行復位術，從肛門將錯位的尾椎復位，不過仍有再次位移的可能。

大部分患者在幾周後疼痛感便會改善，較嚴重者需要時間漸漸修復減輕，這時可以嘗試熱敷、泡熱水澡，注意坐姿、避免久坐，盡量少進行劇烈運動。極少數病人可能沒有癒合而導致後續仍疼痛難熬，在醫師評估後安排手術移除沒癒合的尾骶骨。他也提醒患者不要自行找人整骨推拿，受傷部位沒有改善可能更加疼痛。

南投醫院骨科醫師李承翰，尾椎骨折應就醫治療，避免自行找人推拿，可能導致傷勢更嚴重...
南投醫院骨科醫師李承翰，尾椎骨折應就醫治療，避免自行找人推拿，可能導致傷勢更嚴重。（圖：南投醫院提供）

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