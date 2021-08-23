大拇指和食指比OK 每月做防巴金森症自我檢測

男性罹患巴金森症的比例較女性高，尤其有些男病友正值壯年，更是家中經濟支柱。醫界鼓勵病人及家屬不要氣餒，因為目前新趨勢是以整合性團隊概念來治療病友，讓巴金森病人有機會早日重返工作 和社會，並且和家人重拾良好生活品質。

男多於女 平均發病60歲

台大醫院新竹分院神經部副主任陳凱翔說，巴金森症發病平均年齡為60歲，男性及女性病人比約1.5比1，近年來臨床上不乏年輕型病人，他就診治過30多歲及40多歲的男性病人。

陳凱翔治療過一位44歲的男病人，他本來是一位承包商，但陸續出現行動緩慢、四肢僵直和手部顫抖等症狀。一開始給予藥物還能有所改善，然而隨著症狀持續，只好待在家裡讓妻子照顧，病人心裡鬱鬱寡歡。

「治療巴金森症，醫師需要根據病人的需求共同討論並設立一個治療目標，最高目標是盡可能讓病人重拾該有的社會功能。」陳凱翔說，他這位病人，數年後接受深腦刺激術（Deep Brain Stimulation，DBS），病況改善很多，不但可以爬樓梯，還能繼續去做裝修工作，病人很高興能重新負擔家計，也不要讓妻子太累，找回全家原來的生活步調。

不過陳凱翔強調，深腦刺激術能有效改善巴金森症的「動作斷電」及異動症，或使藥量減少，改善生活品質，但不能停止疾病的退化。在漫長的病程中，病人所需要的除了藥物，其實還有整合性團隊的照護和家人的關心照顧。

以台大醫院新竹分院已成立一年半的「巴金森症整合治療團隊」為例，除了醫師鑑別診斷及提供治療計畫，還有營養師從飲食設計改善病人便祕 、語言治療師協助改善病人說話小聲及口吃、藥師檢查病人用藥副作用與交互作用，以及物理治療師幫忙病人做軀幹彎曲及凍僵步態等復健。更重要的是，有心理師及社工師提供家庭及心理層面的協助，該團隊成立以來，已照顧治療過90位病人。

「常常家屬累到倒下，病人也就跟著倒下，這也是病友需要整合性團隊的原因。」陳凱翔強調，有些病人初期會因為情緒不穩，和家人發生口角；中期因認知功能受損，出現幻覺或懷疑別人偷東西，家屬照顧到身心疲累，有時陳凱翔也要協助病人家屬就醫，舒緩照護者的壓力。

自我檢測 有助早期發現

此外，巴金森症常伴隨憂鬱症狀，容易讓病人及家屬忽略真正病因。陳凱翔指出，巴金森症病人較不會像憂鬱症病人容易哭泣，有時候淡漠的表現更明顯，因此臨床上會先做鑑別診斷。像醫界發起每個月的「8」日來做巴金森症自我檢測，用大拇指和食指比OK姿勢25下，就是監測此病常有見的肢體障礙問題，若有疑似症狀，可以到神經內科就診，了解病人是否合併有憂鬱、嗅覺改變、失智、便祕等症狀，如能早期發現，有助延緩病況惡化走向失能。

陳凱翔強調，由於巴金森症的主體是多巴胺神經細胞退化，但病程中腦部前額葉功能也會逐漸影響，病人行動與執行力不好，或是對事物失去興趣，與人互動出現淡漠或固執表現，的確需要家人多加體諒。