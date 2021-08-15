染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但Delta變種病毒來勢洶洶，台灣 重症專科醫師黃軒表示，「不要以為死亡率很低，就不擔心了」，許多確診者治療完畢從醫院出來後，仍在「劫後餘生的處境」，呼籲大家仍要戴好口罩 、勤洗手。

黃軒在臉書發文指出，不要以為得了Delta病毒 ，死亡率很低，就不擔心了，你們是否聽過「生不如死」的痛苦嗎？根據統計，英國30萬人得Delta病毒感染，50歲以上死亡率0.2%、50歲以下死亡率0.027%。

染疫後，就算順利從醫院出來，1.4人中仍有1人，其比率占25％，會有一堆不舒服的症狀，並維持4周以上；另外，也有10％感染病毒後，會維持12周以上仍有一堆不舒服症狀。

其不適症狀包含疲倦、頭痛、耳鳴、胸痛、心臟發炎、肌肉疼痛、有針刺感、健忘、抑鬱、味覺喪失、持續咳嗽、呼吸急促、心悸、腹瀉、腹痛、皮疹、反覆發燒等。

黃軒表示，在醫學上，只是多了一個名詞叫「長期新冠症候群」（Long COVID Syndrome），說得就是這些Delta病毒感染患者，他們出院後的「劫後餘生」處境，

黃軒說，若不想要經歷在pandemic下的劫後餘生，呼籲大家還是要好好戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，並加上疫苗接種。