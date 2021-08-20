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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

肺癌1期拖成3期…3療法助他戰勝病魔

黃寅
肺部發現腫瘤應立即治療。(Getty Images)
肺部發現腫瘤應立即治療。(Getty Images)

台灣台中市一名51歲男子五年前即檢查發現左下肺有兩公分的腫瘤，醫師要他就醫，他卻以工作忙碌，經常要出國為由而拖了下來，直到三年前因咳嗽等症狀嚴重了，才再找上當初提醒他應及早治療的胸腔內科醫師許人文；許人文發現該男子的肺部腫瘤已由第一期惡化成第三期末，所幸經過化療、開刀和光子刀放射治療等三種治療方式接續治療，才讓這名男子終於順利控制癌症；目前已追蹤超過一年，腫瘤未再復發。

台灣長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，一般人若發現肺部有陰影，就會十分緊張，當初發現這名患者左下肺已有兩公分腫瘤時，患者卻說還要出國工作，似乎仍以工作為重，他為此還特別在病歷上註記，表示自己的確曾醒患者注意應趕緊治療。

但是，患者過了兩年才又回來，原本的兩公分腫瘤已變成七、八公分大，且還有轉移，已演變成第三期末的肺癌，無法開刀治療，於是他先用了十次化療讓腫瘤縮小，接著再把左下肺葉切除，將腫瘤與縱膈腔淋巴腺清除乾淨。

但是，因患者後來又面臨左上肺葉腫瘤轉移，於是再用光子刀將癌細胞殺死，一年前替患者申請標靶藥物治療，最後終於順利控制癌症。

許人文說，患者未把握第一時間治療，讓他頗傷腦筋，也讓療程變得更為複雜，所幸隨著醫療科技的進步，目前治療肺癌的手段也因而增多，因此他可以針對患者的個人特殊情況，量身訂做最適合的治療計畫，很高興見到這名患者又重返職場，並出國工作。

他提醒，抽菸並是罹患肺癌的最大主因，萬一咳嗽超過兩個禮拜，或是有胸悶、甚至咳血、胸痛的現象，千萬不要等，一定要趕快就醫檢查，及早發現、及早治療，以免延誤治療時機。

腫瘤 工作 台灣

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