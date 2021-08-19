女童肚子痛了1年 腹部超音波檢查揪病因

醫師用「腹部超音波」檢查，發現女童左側水腎症狀嚴重。圖為示意圖。(Getty Images)

一名10歲女童上腹部痛了一年，原本以為是面臨課業壓力導致，曾就診治療未獲改善，且疼痛加劇，後來經過台灣 衛福部台中醫院兒科醫師陳錦江使用「腹部超音波」檢查發現，女童左側水腎症狀嚴重，且經核醫檢查發現左側腎功能下降，最後透過電腦斷層檢查，證實為腎盂輸尿管接合處阻塞，終於揪出上腹部疼痛真凶。經對症治療後，已解除女童腹痛的夢魘。

陳錦江說，女童的症狀屬於非典型肚子痛，而會引起上述腹痛的疾病包括心臟疾病、新陳代謝疾病、神經學疾病、腎臟疾病、泌尿生殖疾病以及毒物與藥物中毒引起等。

由於兒童通常無法正確表達不舒服的症狀，如果沒有做正確的檢查，會導致診斷不正確，而延誤就醫。

陳錦江指出，腹部超音波檢查利用超高頻率聲波傳遞，藉由組織不同，而對聲波反射程度不同，進而推算組織構造異常之處。在小兒診察、新生兒健康檢查應用非常廣泛，尤其腹腔內的實質器官 肝、膽、脾、胰、腎臟、胃、腸等中空器官及骨盆腔疾病，超音波的檢查特點是可以清晰的看清楚身體內部的器官，彷彿「透視之眼」，更能由不同角度器官構造看仔細，甚至還可以局部放大看清楚，而且是非侵襲性、沒有放射線暴露的疑慮與副作用，是健康檢查一大利器。

他呼籲，父母親平時注意到孩子有腹痛症狀時，可以跟醫師請教有沒有做腹部超音波的必要性，早期治療及追蹤，讓孩子健康快樂成長。