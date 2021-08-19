婦人站立常腳痠 原來是「腰椎滑脫」

腰椎滑脫是腰椎椎體向腹側或向背側移動，非單一因素造成。(Getty Images)

一名64歲婦人常感到右腳痠，站立時酸楚感尤其劇烈，症狀持續近六年，保守治療未見效，經骨科檢查發現，是腰椎滑脫不穩定合併神經壓迫，接受手術治療，並強化核心肌群後，症狀獲得改善。

台灣 亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師林琮凱說，患者因腰椎關節及椎間盤退化，第四、五腰椎發生滑脫，屬於第二級腰椎滑脫，導致脊椎狹窄及脊髓神經擠壓，評估後建議手術治療，將脊髓空間擴大，解除對神經壓迫，並穩定滑脫的腰椎。

腰椎滑脫是腰椎椎體向腹側或向背側移動，非單一因素造成，以椎弓斷裂性（椎骨解離）及退化性滑脫較常見。林琮凱指出，退化性滑脫好發於50歲以上女性，會導致脊髓腔空間狹窄，進而發生間歇性跛行狀況，走沒幾步路就需要休息才會緩和，生活品質大受影響，約10%患者因症狀嚴重，需要手術治療。

腰椎滑脫可能造成腰、腿、臀等部位出現痠、痛、刺、麻等坐骨神經痛症狀，通常會建議患者採取藥物、打針及復健等保守治療三至六個月，若未見明顯改善，就評估手術治療的可行性。

傳統手術是採後方椎骨減壓融合手術，需要大量撥動脊髓神經作神經減壓，並經脊髓神經旁置放骨融合器，神經損傷風險高。林琮凱說，該名患者接受「新式側位腰椎脊椎減壓及融合手術」，先透過側位經後腹腔置入椎間融合器，作脊椎減壓及椎骨滑脫復位，再經後方骨釘固定連接上下椎骨使其融合固定，大幅減少神經傷害風險，術後恢復快，症狀能大大改善。