偏頭痛頻繁別忍 發作就先吃藥 寫「頭痛日記」幫助治療

（圖：健康醫療網提供）

偏頭痛不可小覷，你認為偏頭痛只是單純的症狀無需就醫嗎？奇美醫學全人醫療科主任暨神經內科主治林高章醫師表示，偏頭痛為全球導致年輕族群失能或殘疾的第一主因，使患者生活非常不便利。台灣 頭痛醫學會陳韋達理事長提醒，如有出現頭痛，千萬不要忍，發作就先吃藥，定期服用三至六個月反而可以減少急性用藥機會，並落實紀錄頭痛日記，可讓醫師作為治療依據。

偏頭痛影響生活 失能疾病的第2位

世界衛生組織將偏頭痛列為10大健康疾病之一，根據《全球疾病負擔研究》，偏頭痛高居失能疾病第2位長達30年，對於15-49歲的年輕族群，更是造成失能、殘疾的主因。林高章醫師指出，偏頭痛很可能會造成精神方面、睡眠狀況等併發症，如失眠、憂鬱症、焦慮等，且平均每位患者因為偏頭痛所帶來的失能導致聲明耗損4年，足見偏頭痛為不容小覷的疾病。

正視偏頭痛 需要就醫治療

現在仍有不少人對偏頭痛存有誤解，認為偏頭痛只是單純的症狀無需就醫，或者只是比較嚴重的頭痛，忽視對偏頭痛的重視程度。對此，林高章醫師補充，當頭痛發作時，每次頭痛持續4-72小時，且具如同脈搏一般來跳動的抽痛、單側或雙側、中重度頭痛、一般日常活動會加劇頭痛，以上4項特徵符合2項以上，並同時伴隨噁心、想吐、畏光、怕吵等症狀，即可能是偏頭痛。

減緩頭痛頻率 透過預防性治療

此外，也有民眾有疑問，如果長期吃止痛藥會不會洗腎，或是增加頭痛次數？又該如何減緩？陳韋達理事長指出，治療偏頭痛可以分為止痛藥物及預防藥物兩大類；當頭痛發作頻率多達每月15天以上，且有8天具有偏頭痛的特徵，並持續3個月以上，則要多加留意，偏頭痛可能已經進展成「慢性偏頭痛」，此時僅靠止痛藥物並無法紓緩頭痛，甚至可能加劇疼痛，慢性偏頭痛必須透過預防性治療，來減緩頭痛頻率、達到預防的效果。

偏頭痛不要忍 提早治療遠離危害

「有不舒服就是一種痛！」陳韋達理事長呼籲患者千萬不要忍痛，如果有出現「悶悶脹脹的不舒服也是痛」，提醒患者詳細記錄「頭痛日記」，「一個月痛幾天」，更能幫助掌握疾病的發展、預期頭痛的發生，並給予適合的治療工具。林高章也強調，保持正常作息、規律運動、調整壓力是對抗疾病的不二法門，如果有相關困難者，務必求助專家治療，及早遠離偏頭痛的危害。

【延伸閱讀】

Delta變種病毒 肆虐 菲律賓病例持續攀升

喉嚨卡卡還異常反芻 竟是食道憩室作怪

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51050

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw