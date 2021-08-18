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腹部超音波做了嗎？抽血肝指數正常 也不保險

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
Ｂ、Ｃ肝病友應定期做腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白。(本報資料照片)
Ｂ、Ｃ肝病友應定期做腹部超音波檢查及抽血驗胎兒蛋白。(本報資料照片)

老員外及夫人選女婿，出了對聯。

上聯：「一山難容二虎！」

三位男士分別對了下聯。

第一位：「除非男生是紙老虎！」

員外看了搖搖頭：「這個男孩子沒骨氣！」

第二位：「除非女生是母老虎！」

員外夫人看了搖搖頭：「我女兒不是這種人，不及格！」

第三位：「除非是一公一母！」

老員外及夫人看了頭頭稱是：「這個男的有智慧！」

選女婿需要智慧，處理家事、國事需要智慧，而攸關病人生命安全的醫事，更需要智慧。

醫療的智慧，除了不斷吸收醫學新知，面對疑難雜症或某些疾病初期，要能正確診斷，需要慎思熟慮，思前想後，才不會延誤病情。

例如抽血檢驗，一個不顯眼的數字異常，可能隱藏許多玄機。常見抽血檢驗肝功能，肝指數GOT及GPT（現改稱為AST及ALT），正常指數大概在35以下，如果其中一或兩項異常，就要仔細查原因。

如果體重過胖，超音波看起來有明顯脂肪肝，那麼肝指數升高，可能是脂肪堆積在肝臟導致肝細胞發炎壞死引起，此時，藉由運動、飲食控制，肝指數也會因此回復正常。

如果體形不胖，超音波檢查有脂肪肝，又有喝酒，可能是酒精傷害引起，要及早戒酒，脂肪肝可能消失，肝指數也會回復正常。

如果有B肝或C肝，肝指數不正常，如沒有上述因素，那肝指數升高可能是B、C肝病毒引起，此時醫師會進一步檢查，必要時服用抗B、C肝藥物治療，肝指數就會回復正常。

但如果沒喝酒也不胖，也沒有B、C肝，但肝指數不正常就要特別查原因了，可能是自體免疫引起，就是免疫系統攻擊自己的肝細胞，使肝細胞發炎壞死，久之甚至形成肝硬化。診斷上，通常會做各種自體免疫血清檢驗，最後確切診斷當然要靠病理切片。

有不少朋友，他們平常體檢只有簡單抽血，沒有做腹部超音波，這很危險，因為肝指數正常，可能肝臟已經硬化或長了肝癌而不自知，等到肝指數升高，再想做超音波找原因，此時肝硬化可能很厲害或肝癌很大了。

了解健檢報告數字的意義，多跟醫師請教，養成定期檢查身體習慣，才能保持健康，保有彩色人生。

指數 過胖

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