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類固醇藥膏擦多傷身？破解3迷思

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

有人說類固醇藥膏擦了皮膚變薄，能不擦就不要擦？但是市面上許多外用藥品都含有類固醇成分，到底該怎麼辦？對此，台灣食藥署教您如何正確使用類固醇藥膏，並破解常見三大迷思。

【迷思一】症狀差不多，上次剩的藥繼續用？

類固醇藥膏主要有四大作用：抗發炎、免疫抑制、抑制增生、血管收縮，且有效治療皮疹等炎症性皮膚病，如癢疹、濕疹、皮膚炎、掌蹠膿疱症、乾癬；但對於其他的皮膚狀況，如痤瘡、真菌性皮膚感染則毫無用處，甚至有害。

食藥署強調，使用外用類固醇藥膏前，建議先洽詢醫師或藥師，切勿因症狀差不多就自行亂用藥。

【迷思二】擦類固醇藥膏皮膚會越來越薄，所以能不擦就不要擦？

長期使用類固醇會出現皮膚變薄、萎縮的副作用，也可能造成毛囊發炎、刺痛及感染。當皮膚變薄時，病人常會看到像蜘蛛網的皮下血管，但如果正確使用類固醇藥膏，產生副作用的風險非常小，且如果在出現副作用的初期就停藥，多可恢復正常，無須過度擔心。

【迷思三】藥膏擦越厚效果越好？

類固醇藥膏的使用應是塗抹薄層，以可覆蓋患部為主，建議可使用指尖單位（FTU）來確認使用量。一個FTU是指把藥膏（像擠牙膏一樣）擠在食指上，從食指指尖直到第一指間關節(成人約2.5 ~ 3 公分)的藥膏量，大約0.5公克。

12歲以下孩童使用類固醇 小心副作用風險

食藥署提醒，特別注意的是，12歲以下孩童長期使用類固醇藥膏，較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙；若兒童的治療部位被尿布或繃帶覆蓋，將會吸收更多的藥物，增加副作用發生的風險。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50926

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https://www.healthnews.com.tw

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