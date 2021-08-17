我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

防心血管疾病猝死 溫差大又低溫更可怕

黃寅
醫師表示，氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
醫師表示，氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，心血管疾病猝死時有所聞，這和日夜溫差大有關，對於罹患心血管疾病的民眾是一大負擔。因此特別提醒，溫差大比低溫更致命，早出晚歸的民眾務必做好保暖，以免憾事發生。

潘泓智說，雖然冬天氣溫低，心血管疾病患者的死亡風險高，但相較於持續性低溫，人體較有足夠時間適應溫度，反而是忽冷忽熱的天氣所引發的心血管危機，更容易被忽視，引發猝死的風險也會明顯增加。

他說，在日夜溫差大的時節，門診常見患者抱怨胸悶、胸痛、喘不過氣、冒冷汗等症狀。此時極有可能是因氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧，產生胸口不適的諸多症狀。

他說，若運氣不好，甚至可能造成血管內斑塊裂解，血小板瞬間凝聚，引起心臟冠狀動脈阻塞，這就是有高度風險的心肌梗塞。民眾常誤會心血管疾病是老年人的專利，其實年輕人病發前，有可能完全沒有明顯症狀，往往更會導致無法挽回的憾事。

潘泓智說，在乍暖還寒的春天，一定要隨時做好保暖，由於室內和室外溫差可能相差攝氏10度以上，建議採洋蔥式穿著，因許多民眾喜歡於天冷時泡湯，也應注意泡澡、泡湯的溫度，若溫度下降太快，容易使血管適應不及，進而引發心肌梗塞。

另外，潘泓智說，冠狀動脈心臟病的危險因子包括三高、抽菸、肥胖、慢性腎衰竭等，平時也應養成運動與健康飲食習慣，並務必戒菸，才能降低心血管疾病發生。

心血管疾病 低溫 猝死

上一則

6旬男作息正常不菸酒 輕微腹瀉竟已轉移性腸癌

延伸閱讀

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死
量血壓 掌握722原則

量血壓 掌握722原則
研究：適度飲酒 可能有益心臟病患者

研究：適度飲酒 可能有益心臟病患者
天熱過胖男喘吁吁路邊休息 抵辦公室竟心肌梗塞昏厥

天熱過胖男喘吁吁路邊休息 抵辦公室竟心肌梗塞昏厥

熱門新聞

不要躺著滑手機。圖／摘自Pelexs

睡前滑手機成習慣？3個NG行為讓眼睛+頸椎出事

2021-08-11 14:12
圖片來源 ／健康醫療網

類固醇藥膏擦多傷身？破解3迷思

2021-08-11 00:30
(取材自健康醫療網)

保持牙齒亮晶晶 牙刷應該多久換一次？

2021-08-13 00:45
重症專科醫師黃軒指出，染疫病患出院後，仍會有「生不如死的痛苦」。聯合報系資料照片

染Delta出院仍「生不如死」 醫指17項症狀持續維持

2021-08-15 05:49
（圖：健康醫療網提供）

軟毛？硬毛？牙刷怎麼挑 牙醫師教2大選購原則

2021-08-12 00:00
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

2021-08-15 07:06

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛