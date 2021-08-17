中風眼球偏一邊 說話不清楚… 危險性高

專家建議民眾平時應多注意身體異狀、提高警覺，排除腦中風帶來致命風險。(Getty Images)

阿公與兒女同住，這幾天阿公常喊手沒力、頭有點脹，家人以為只是高血壓 影響不以為意，某天早上阿公無法從床上起身、話講不清楚，兒女已經出門上班了，現場剩老伴和外籍看護也無法分辨是什麼症狀，這時該怎麼辦？

民眾未及時警覺腦中風 徵兆，可能錯失黃金救援時間。台灣 新竹縣政府消防局緊急救護教官李均祈表示，除了因民眾警覺性不足延誤送醫的情況外，救護員也常碰到長輩誤把偏方當急救，反讓患者更不適。他曾遇過一名70歲阿嬤急性腦中風，阿公竟拿針扎阿嬤手指「放血」；或是有擦綠油精、按摩人中、亂餵心臟病或降血糖藥物等錯誤行為，既無助於急救處置，還可能引發感染風險，增加救護員現場評估難度。

平時多注意 排除致命風險

李均祈說，不少民眾曾出現小中風，沒有及早發現、健康檢查追蹤，都是到二次中風才不得已送醫，他建議民眾平時應多注意身體異狀、提高警覺，排除腦中風帶來致命風險。

國軍桃園總醫院神經內科主任陳明華說，中風患者中以缺血性腦中風占大宗，其中屬大血管阻塞最危險。致病原因區分二類，血管粥狀動脈硬化血栓栓塞及他處血栓栓塞（常見為心房顫動導致），根據國際學者研究，大血管阻塞若未及時處理，1分鐘將有190萬神經元壞死、12公里長神經纖維受損，拖延1小時相當於老3.6歲。

台北榮民總醫院新竹分院神經內科主任尹居浩則表示，大血管阻塞有特定的送醫治療醫院，若能於第一時間辨識出可能的中風型態，可以多爭取治療的時間。另外，中風患者有時症狀不典型，透過神經功能評估，如喊叫病患、觀察眼睛位置、嘴型是否歪斜，捏手腳是否有反應，是否有口齒不清，異常喉音或吞嚥困難等，亦可作為救護員到院前評估。

他也提醒，民眾要多注意俗稱的中風前兆（暫時性腦缺血），也會出現突發性單側肢體無力、感覺異常或麻木，也有可能暈眩、步態不穩，但發生時間較短且較輕微，容易被民眾忽略，錯失及早治療避免惡化的機會。

眼球斜一側 大血管阻塞特性

尹居浩課程中說明，第一線救護員多使用FAST量表(微笑測、舉手、語言測試並盡速送醫)評估，若碰到病患如四肢無力、頭暈等不典型症狀，較難精準判別。他說，針對非典型症狀，可透過另一種評量表BEFAST評估，增加B（平衡）身體步態平衡和E（眼睛）視野缺損、複視或眼球偏向一邊等徵兆，有助於救護員二次理學檢查。

陳明華說明據統計，FAST可篩出85%腦中風病患，BEFAST可增加到95%，提高急性腦中風篩選通報率。及時於黃金3至4.5小時內施打血栓溶解劑治療，有三成病患會有良好預後，如符合GFAST（眼睛邊斜一側+FAST）大血管阻塞特性，除施打血栓溶解劑治療外，應接續接受動脈血栓移除手術，可再額外增加三成病患可回復至良好預後。

長者條件允許 採血栓溶解劑治療

陳明華曾收治一個案，高齡97歲的余奶奶有高血壓、心房顫動及巴金森病，平時有輕微姿勢性頭暈症狀，但仍可自行走路不需攙扶，當日與家人外出散步時，突然頭暈發作、手腳無力難站立，家人警覺心高立刻送醫，經診斷為急性後腦循環腦梗塞，到院1小時內施打血栓溶解劑治療，入住加護病房2天後轉到普通病房後續復健治療，現在已能站立、步行到廁所，住院僅12天順利出院。他表示，余奶奶能成功救治原因是及時於發病黃金3小時內送至醫院，醫療團隊在1小時內給予治療，減少失能，大幅提升病人生活品質。

陳明華強調1次中風就會增加10倍二次中風風險，民眾應保持警覺，有中風徵兆就立刻就醫，及時治療減少中風失能。透過課程，讓緊急救護員於第一時間，更能熟悉運用中風評估量表如FAST、BEFAST、GAST辨識出急性腦中風，快速通報可處置醫院，縮短就醫處置時間，及時搶救患者，減少中風失能程度，減少個人、家庭及社會經濟負擔。