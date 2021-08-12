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常蹺二郎腿 少年腳抬不高跛行

簡慧珍
少年在家線上上課，習慣性蹺腳壓迫右腓神經，竟導致右腳下垂，無法平踩地面。（圖：員生醫院提供）
少年在家線上上課，習慣性蹺腳壓迫右腓神經，竟導致右腳下垂，無法平踩地面。（圖：員生醫院提供）

台灣彰化一名少年右腳無力、抬不起來，就醫才發現疫情停課期間，居家蹺二郎腿線上上課，長時間壓迫右腓骨外側神經，神經傳導失常而無法平舉右腳掌，連走路都跛行，及早服藥、復健才改善。

14歲朱姓學生半個月前，右腳腳掌突然呈現「垂足」狀態、無法抬高，他自行揉捏肌肉、腳踝都沒改善，父母一度懷疑罹患少年型中風等神經疾病，帶他到員生醫院診治。

員生醫院神經內科主任葉宗勲表示，患者走進診間時右腳跛行，診察後初判為右腓神經問題，進一步詢問視訊上課的時間、坐姿，患者說「每天超過10小時」，患者父親還說「兒子坐著習慣蹺腳」。

醫師判斷，朱姓學生長時間把右腿跨在左腿上，蹺腳讓右小腿外側的腓骨受壓迫，使得右腓神經傳導失常，才無法抬高、呈現垂足症狀，連行走時，右腳掌都不能平踩；若換成左腿跨在右腿上，長時間會導致左腓神經失常，變成左腳掌垂足。

葉宗勳說，造成垂足的原因分為中樞型、周邊型，常是疾病和受傷引起，但年輕人垂足的常見原因是坐姿不良，疫情期間在家線上學習，學生久坐、缺乏運動，加上坐姿不良，容易產生背痛、坐骨神經痛等症狀。

醫師說，學生在家坐姿若家人沒注意，老師隔著鏡頭也看不到，若喜歡蹺二郎腿，可能壓迫神經受傷，俗話說「坐有坐相」很重要。

疫情 台灣 中風

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