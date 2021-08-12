上網課損孩童視力 醫籲盡早檢查矯正

疫情爆發，讓孩童視力恐更陷危機，醫師提醒疫後快檢查。（圖：新營醫院提供）

疫情 期間，許多學校改成線上授課，不少學童更是整天電子產品不離手，視力危機拉警報，醫師提醒家長，除留意子女電子產品使用時間，建議安排時間至醫院檢查，以免錯失矯正黃金時間。

台灣 衛福部台南新營醫院眼科醫師沈奕勲表示，近期常聽到回診家長第一句話：「你看！度數又增加了！」視力對學齡兒童非常重要，尤其6歲以下視覺中樞仍在發展，辨認清楚的影像，除防止視力發展不良（弱視），對學校學習有幫助。

他說，若確認近視度數，須配戴適當鏡片來矯正視力，已配鏡仍要同時配合使用散瞳劑，近視定期追蹤用藥，在18歲眼軸與度數完全定型前非常重要，決定日後數十年間的用眼情況。

他說，目前控制近視以長效散瞳劑及角膜塑型片為主。長效散瞳劑有助於放鬆過度緊繃的睫狀肌。一般來說，濃度越高，抑制效果越好，但白天可能有畏光問題，也有部分學童看書及寫作業等近距離受影響，這時可評估改用低濃度長效散瞳劑，或者選擇角膜塑型片。而低濃度長效散瞳劑，使用上白天較不畏光，配合良好護眼習慣也有機會維持穩定度數。

沈奕勲提醒，許多人認為視力1.0就沒近視，或度數不高不需要配戴鏡片，是不完全正確觀念，建議家長在疫情穩定後，可帶子女前往醫院檢查視力。