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不只手抖 也會憂鬱…巴金森常見撲克臉

黃安琪

在大學擔任教授的60歲巴金森病友丁雲龍，因手部顫抖無法騎單車，6年半前檢查確診。他是一名慢跑健將，30年來即使下雨也照常外出跑步，但生病後對運動失去興趣，「現在外面下小雨，內心反而會慶幸，太好了，今天可以不用去跑了」，以前熱愛研究財經，如今也完全提不起勁。

巴金森病典型的四大動作障礙，分別為靜止型顫抖、動作慢、肢體僵硬與步態不穩，多數人不知道還有嗅覺改變、憂鬱、便祕、睡眠障礙等症狀。醫師提醒病友，當情緒改變、做事提不起勁時應提高警覺，建議50歲以上民眾注意心情變化，定期動手做「巴金森病手指操」搭配量表檢測，有疑似症狀可至神經內科進一步確認。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學說，當巴金森病友做事提不起勁或懶洋洋沒動力、興趣轉變、睡眠出現障礙等，病友可能存在憂鬱問題，除接受藥物治療外，應鼓勵病友保持樂觀的心，如出現上述症狀，照顧者可協助病友走出憂鬱情緒，外出曬太陽、參與社交活動、透過家人陪伴及運動紓壓改善憂鬱。

巴金森病是中腦黑質區域的多巴胺細胞提早退化，導致多巴胺分泌不足出現運動功能障礙，隨著病程演進，到後期逐漸走向失能，攸關情緒控管的神經傳導物質血清素分泌也會減少。葉篤學表示，有兩到五成的病友會出現憂鬱，部分病友因臉部僵硬、面無表情變成撲克臉，往往看起來不太開心。

物理治療師游政璋表示，巴金森病程分為五期，每階段可進行不同的復健，如臉部僵硬、面無表情的病友可做「臉部微笑操」，減緩臉部緊張，也讓說話、吞嚥時能輕鬆一些。進階版「坐姿復健」能訓練平衡力，增強核心，提醒病友如進行居家運動，身旁有照顧者陪伴較為安全。

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，富含多元不飽和脂肪酸omega-3、DHA及EPA的鮭魚、深海魚類能抗發炎、抗憂鬱，是調整心情的重要營養素，多吃蔬果、使用好油等可保護心血管、抗發炎及氧化，亦能保護腦細胞。

台灣 檢測 便祕

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