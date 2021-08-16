男童血糖飆高 竟是糖尿病酮酸中毒

兒童期糖尿病，絕大部分屬於胰島素依賴型糖尿病，必須仰賴外來的胰島素，維持正常的代謝。圖為示意圖。(Getty Images)

台灣一名10歲男童精神好但是有點喘，家人擔心像是新冠肺炎「快樂缺氧」症狀，日前向苗栗為恭紀念醫院求診第一時間血糖 高到簡易血糖機都測不出，抽血發現高血糖、重碳酸鹽過低、呈微酸性，血液、尿液有酮體反應，確診糖尿病 酮酸中毒，及時醫治救命。

糖尿病大多數發生在成人，小孩糖尿病較少見，男童不胖，家族也沒有糖尿病史，收治的為恭小兒科主任李浩遠檢查男童肺部沒有異常，懷疑高血糖引發的喘氣，第一時間簡易血糖機還測不出來，經抽血查出血糖每分升976毫克，正常69到104毫克，重碳酸鹽每公升3.9毫莫耳，正常19到25毫莫耳，酸鹼度PH6.996，正常7.35到7.45，且血液、尿液有酮體反應，確診為糖尿病酮酸中毒。

醫護30分鐘內快速滴注生理食鹽水，補充水分和電解質，一直注射到血壓 穩定為止，此外，給予胰島素和調整電解質，補鉀以預防低鉀血症，治療期間定期檢查血糖和血鉀，健康出院後，家屬感謝為恭兒科醫護人員的救治。

李浩遠表示，糖尿病酮酸中毒除了缺氧，也有可能有腸胃炎或腹部急症症狀，接下去會脫水，如果脫水程度嚴重至足以引起循環血液量的減少，則可能出現心動過速和低血壓，呼吸會變得困難且深快，呼氣中有丙酮，如果沒有及時治療，因為血液高滲壓出現意識障礙、昏迷，最後會因腦水腫和休克而死亡，病程較為快速，沒有及時診斷是非常危險的。

他說，兒童期絕大部分屬於第一型糖尿病，即胰島素依賴型糖尿病，必須仰賴外來的胰島素，維持正常的代謝，防止酮症的發生，若體內沒有足夠胰島素，則會發生酮酸中毒，這時常有達10%的脫水，並有呼吸深且急的現象，可能會像是肺炎有會喘的症狀，臨床要特別小心。