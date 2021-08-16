眩暈症為什麼會發生？常見5問題醫師解答

醫師表示，其實只要遵照醫囑、耐心服藥，不要擅自停藥，眩暈都能漸漸獲得改善。(Getty Images)

眩暈的發作突如其來，甚至有許多患者因此不敢出門遠行，但眩暈真的毫無改善對策嗎？資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，其實只要遵照醫囑、耐心服藥，不要擅自停藥，都能漸漸獲得改善，雖然也可以考慮手術方式，但由於接近腦部，術前必須審慎評估。以下針對網友常見5大眩暈問題加以解惑：

Q1：眩暈症為什麼會發生？

當眩暈發生時，有人感覺天旋地轉、有人則出現頭暈、頭昏，很多人不了解發生什麼事？其實是平衡系統發生故障所致。人的平衡系統可分為內耳三半規管、腦幹和腦部、眼睛和身體共3大部分，透過各器官的合作協調而能正常運作。

眩暈發生在內耳病變，首先來自血管不通、營養不足；其次為神經漸漸萎縮；再者為內耳三半規管淋巴液體腫脹、積水導致，當身體稍微活動時就可能感覺天旋地轉，發作當下應平心靜氣躺下休息，漸漸等內耳淋巴液達到穩定，眩暈症狀就會消失。倘若無明顯改善或症狀嚴重，應至醫院就診。

Q2：眩暈症如何治療？

可藉由利尿劑減壓，或是利用手術將淋巴液流出減壓，但臨床上多採服藥控制，目的是為了減低淋巴液積水腫脹狀況、增加內耳循環暢通，長期治療再加強供應神經營養，促使內耳神經再生復活，就不會再產生眩暈症。

Q3：眩暈症病程發作期別？

很多人對於眩暈隨時可能復發感到恐懼，通常眩暈發作病程可分為三期：

第一期：急診期

眩暈症狀嚴重，只能躺在床上無法起身時，建議打119送急診，及時打點滴及止暈針，馬上能獲得改善。

第二期：急性期

常見病人在勞累、焦慮或緊張等生理情況異常時就突然發作，或也常在急診期後過1、2天又復發，其症狀雖然不像「急診期」般嚴重，但也常覺得身體搖搖晃晃、併發嘔吐等無法工作 ，可透過點滴靜脈注射強效藥物來控制，約2至3天趨於穩定，但若過度焦慮疲勞，很可能復發。

第三期：高頻率復發期

過去10年才發作一次，變成5年就發作，現在每年發作一次，或不定時發作，是屬於慢性淺在地病根。當有症狀時必須耐心服藥，讓內耳神經功能完全獲得改善，才能降低復發的機率。

Q4：哪些族群容易發生眩暈？

一般來說，小孩和年長者最容易發生眩暈，因為小孩內耳平衡功能尚未發育完成，而年長者多半是因為老化，內耳平衡功能漸漸萎縮退化造成的。其他如演藝人員江蕙、楊貴媚，因表演需進行特殊舞蹈動作、工作壓力大，也傳出深受眩暈困擾。此外熬夜、睡眠不足、緊張、焦慮等，都可能導致眩暈發生。

Q5：眩暈症患者可以出門旅遊嗎？

答案是肯定的。出門備妥止暈藥，切記保持心情輕鬆愉快、勿太緊張、過度焦慮勞累，眩暈發作的機率自然降低。

最後，家醫科李政道醫師也提醒，平時應遵守低鹽飲食，體內鹽分過高易致身體浮腫，內耳淋巴液難排出，進而容易產生淋巴積水。即使平衡系統不佳不需過度擔憂，假設一邊的內耳功能受損，另外一邊的內耳可以取代發揮作用，一樣能正常活動，只要保持平心靜氣、避免焦慮勞累，頭部轉動的速度放慢，起床時應緩慢起身，平時規律運動，控制三高 ，促進身體健康的基礎力，自然可以遠離眩暈不速之客。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/ )