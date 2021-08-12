防疫也要防富貴手 過度清消 小心濕疹惡化

家庭主婦經常需要洗滌，容易受富貴手困擾。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 未歇，在防疫 期間，不論出門在外或返家休息，戴口罩 、勤洗手、噴酒精是最重要的清潔消毒防護措施，但許多人因此產生「富貴手」等皮膚問題。

台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀表示，防疫期間，為了避免染疫，民眾積極進行個人的衛生防護及居家環境清消，經常接觸水、清潔劑、酒精或其他化學物質，導致富貴手病況惡化或復發，近期門診患者有「富貴手」問題便增加許多。

嚴重時手部龜裂、指紋消失

富貴手是一種手部濕疹，俗稱主婦濕疹，主要的致病原因是本身膚質較敏感，經外在物質的反覆刺激，導致手部乾燥、脫皮、龜裂、指紋消失。

預防富貴手發生，首要需減少手部接觸相關清消用品，黃千耀指出，必須管控清消用品的使用量，但在外出時，不易掌握外在環境接觸多少人、是否有被汙染，因此常須不斷以酒精或乾洗手消毒，較不好控制消毒次數。

疫情下頻頻消毒，刺激手部，富貴手現象增加。(圖：台北市黃禎憲皮膚科診所黃千耀醫師提供)

居家分「冷、熱區」消毒分級

建議返家後，可將家中環境區分為「熱區」、「冷區」，以降低家中環境被汙染的機率，便能減少消毒次數與頻率，避免化學物質對手部的刺激。由於熱區為會接觸出外返家的人的區域，易有汙染之嫌，是屬於必須清消的地方；冷區為安全區，較不需要頻繁清潔消毒。

黃千耀表示，民眾一返家，應馬上脫去外出衣物，立即洗澡，以最快速度「淨身」，才不會將外在可能的汙染帶到家中，讓家裡大部分地方都是相對安全的冷區，就可以減少消毒次數，預防富貴手。

戴手套 少接觸酒精、漂白水

除了防疫，做家事經常要碰水，如洗衣、煮飯、洗碗等，黃千耀建議，務必要戴手套，不要用手直接接觸酒精、魔術靈、洗衣精、潔領精、漂白水、洗衣粉、洗碗精等，降低相關化學物質對手部的刺激，並常使用護手霜保養手部，才能有效降低富貴手生成的機會。