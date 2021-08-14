病懨懨的 什麼事都不想做… 醫：或是癌因性疲憊症

癌友治療後出現疲累，運動、吃飯都無力進行。（本報資料照片）

接受癌症 治療的癌友，必須面臨「人生重整」的課題。根據研究指出，推估台灣 有超過九成的癌症患者，長期受到「癌因性疲憊症」困擾，生活壓力以及罹病後產生的心理壓力，都會出現癌因性疲憊症，只是多數的癌友並未察覺。台灣癌症安寧緩和醫學會提出11大自我察覺指標，一旦發現自身有癌因性疲憊症，可與醫師討論調整藥物並搭配運動，改善症狀，增加對抗癌症的能力。

40歲林姓全職媽媽，被診斷為乳癌二期，她接受了手術後，準備接受化療，面對癌症，化療往往是最痛苦的抗癌階段，無論是掉髮、免疫力 變差，種種化療產生的不適症狀都讓林媽媽懷疑自己是否能成功抗癌，現在身旁還有著小孩，也擔心是否有能力照料他們。她主動諮詢醫師，醫師決定讓林媽媽在化療同時，接受治療癌疲憊的合併療法「超前部署」避免疲憊的產生。

台灣高榮外科部一般外科主治醫師曾彥敦表示，幾乎所有癌友在接受治療的期間，都會產生癌因性疲憊症，如什麼事都不想做，做事之前都很掙扎，做任何費力的事情後整個人呈現「病懨懨」狀態。

他指出，癌疲憊的成因眾多，包括治療藥物、癌症本身，甚至是罹病後的心理壓力，都可能引發癌疲憊，如果沒有及早介入治療，容易陷入惡性循環。

他舉例，很多癌友治療後出現疲累，整天臥床，漸漸地連運動、吃飯都無力進行，甚至想要「延期治療」，進而影響到治療效果。不過有許多癌友對於癌因性疲憊症並不太認識，因此台灣癌症安寧緩和醫學會提出11大自我察覺指標，幫助癌友認識癌因性疲憊症。

曾彥敦表示，改善癌因性疲憊症分為藥物處置與非藥物處置，目前藥物處置上會依照不同癌別的化療狀態調整藥物用量，非藥物處置如運動、心理減壓、睡眠等，其中以運動的效果最佳，但運動過程中需要陪伴與鼓勵，也呼籲癌友的家人可以一起陪伴，幫助患者度過難關。