天熱喘吁吁 過胖男心肌梗塞昏厥

天熱脫水也會導致心跳加速，增加心律不整或是心臟衰竭的可能。(本報資料照片)

年約55歲的陳姓男上班族，最近外出上班都會感覺到呼吸喘、胸悶，但礙於本身體重過重，陳男總認為是「太胖」才引發呼吸喘，每次症狀出現時只要拍拍胸脯，倚靠著牆休息一下就會緩解。日前突然喘不過氣、全身冒汗、幾乎暈厥，救護車趕抵現場時，陳男已心肺功能停止，緊急給予電擊後恢復心跳，醫師診斷是「天熱引起的急性心肌梗塞」。

台灣 國泰醫院心血管中心主治醫師張釗監指出，心肌梗塞不是僅發生在冬天，夏季因天熱和水流失多且蒸發速度快，加上水分攝取不足，電解質流失，讓血液變得黏稠，增加發生冠狀動脈阻塞或是腦血管阻塞的情形，嚴重則會導致心肌梗塞或腦中風 。天熱脫水也會導致心跳加速，增加心律不整或是心臟衰竭的可能。

張釗監指出，心肌梗塞有幾種明顯的症狀，包含一陣一陣的呼吸喘、胸悶。長年吸菸、肥胖、罹患三高的患者，都要注意在近期天熱的環境中，是否有出現類似症狀，隨時補充水分、電解質飲品，鑑別體內水分是否足夠，可以從尿液顏色觀察，呈現深黃色，表示體內水分不足，應適度補充水分，每人每天應攝取2000毫升白開水，別一次牛飲，應隨時慢慢補充。

張釗監指出，心肌梗塞患者的年齡逐年下降，很多青壯年自恃年輕，不夠關心自己的身體，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，也成為心血管疾病 另一大宗對象，呼籲民眾千萬別用「年齡」判斷與心血管疾病的距離，生活習慣不佳、飲食西化等才是判斷與心血管疾病的距離。