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新手爸爸也可能出現產後憂鬱 這些「警覺症狀」要小心

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

常聽到女性有產後憂鬱症外，新手爸爸在照顧新生兒時，也可能產生憂鬱症狀！根據2020年7月發表於「男性及男性氣概心理學」的一項研究指出：產後憂鬱症狀常出現於對於伴侶關係有不安全感的男性身上。

家庭三問題 爸爸責任大

國立成功大學教育研究所教授兼所長董旭英說明，除了上述研究指出新手爸爸憂鬱原因外，可能有以下幾點：第一經濟問題，即便夫妻雙薪，男性被視為一家之主，仍感到經濟壓力要照顧好妻子與孩子；第二分擔照顧責任，當孩子出生要分擔照顧，內心願意承擔但工作下來的疲勞，加上回家後的新生兒照顧，累積的疲勞逐漸影響心理；第三為照顧方式，周圍親友過多介入的指導，反而讓新手爸爸備感壓力；最後一點為家庭互動溝通的轉變，家人或伴侶會將焦點聚焦在新生兒身上，新手爸爸可能會被冷落忽略，累積的負面情緒易變成惡性循環。

女性伴侶患產後憂鬱 新手爸爸罹患機率增

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，當女性伴侶患有產後憂鬱症時，男性罹患的比例會較高，而且大多都未尋求專業人員的協助。這研究結果是個重要的提醒，新手爸爸的產後憂鬱除了對事物失去興趣、失眠、食欲不振、常常想哭、有負面思考以外，可能會用更多易怒、焦躁、沒有耐心等方式表現，應提高警覺。

新手爸爸好憂慮 4招擺脫負情緒

葉雅馨建議，新手爸爸可以這麼做：一、了解自己是否較缺乏自信，是否是個較負面思考的人。了解才能有因應策略，有時候自己做不好的事情，別人其實也是一樣的；二、照顧新生兒的事項，一一表列紀錄，可以釐清需要做、待做、已經做的項目並且和伴侶討論及分工，這會降低因無頭緒所產生的焦慮和不安全感；三、在忙碌的工作與新生兒照顧中，仍安排15到30分鐘的休閒，短暫的身體活動會改善情緒，注入另一種活力；四、察覺自己，若有前述憂鬱症狀，要想盡辦法對伴侶、朋友、及其他親人說出來，同時可請他們對新生兒照顧的分擔協助，若一些症狀不見改善，自己則要尋求專業的協助。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50924

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憂鬱症 工作 失眠

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