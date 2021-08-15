8種食物 改善男人健康

鮭魚。（Getty Images）

由於生理構造不同，男性某些營養需求不同於女性。正如女性需要特定營養素預防乳腺癌等，男性也需要能幫助他們保持肌肉質量、預防攝護腺癌的營養素。對35歲以上的男性來說，心血管疾病和癌症是兩大殺手，而對心血管有益的食物，也同樣對男性勃起功能有幫助。均衡飲食和定期鍛鍊是健康的不二法門，不能只靠少數幾種食物維持健康，不過以下專家推薦的八種食物，可以作為男性改善健康的良好開端。

牡蠣。（取材自Pixabay）

1、牡蠣

牡蠣總是和「壯陽」連結在一起，事實上，牡蠣並沒有直接的壯陽功能，但它富含礦物質鋅，對男性是極佳的營養素。

從產生DNA到修復細胞，鋅都占有重要關鍵。「研究顯示，足夠的鋅可以防止導致攝護腺癌的細胞損傷發生。」美國 飲食協會發言人Dave Grotto說。「男性生殖系統功能，包含精子數量增加，也和攝取足夠的鋅有關。」

替代食材：也可以從其他貝類、瘦肉或豆類獲取每日的鋅攝取量。

香蕉。（取材自Pixabay）

2.香蕉

香蕉是方便攜帶、隨時快速補充能量的好食材。富含鉀，有利降低血壓，也是調節神經、心跳的好幫手。另外，鉀和鎂（也存在於香蕉中）可以降低中風風險。

作維生素B6的強力來源，香蕉還可以幫助免疫系統，確保神經系統功能良好，並有助蛋白質代謝。不妨搭配早餐穀物，或是在運動之前吃一根香蕉。

替代食材：不愛吃香蕉的人，柳橙汁、牛奶、番茄製品也是鉀的來源。

3、富含脂肪的魚

任何超級食物的名單，一定少不了優質脂肪Omega-3脂肪酸。它有益心臟和免疫系統，且能降低攝護腺癌風險。「Omega-3是有效的抗發炎食物，可以幫助降低三酸甘油脂，減輕疼痛，並緩解某些類型的關節炎。」營養專家Joy Bauer博士說。富含脂肪的魚，包括鮭魚、沙丁魚、鮪魚、鯖魚，是Omega-3的豐富來源，美國心臟協會建議每周吃兩次魚。

替代食材：不吃魚的人可以從亞麻籽、核桃等植物性食物獲取Omega-3。

綠色花椰菜。（Getty Images）

4、綠花椰菜

除了有助預防心臟病 和癌症，綠花椰富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀和一種稱為蘿蔔硫素的植物化學物質，具有很強的抗癌（攝護腺癌和結腸癌）特性。

哈佛大學研究發現，實驗中每周吃五份十字花科蔬菜 的人，罹患膀胱癌機率是其他人的一半。這種蔬菜還可能有助降低體內同胱胺酸（Homocysteine）含量，它是一種與心臟病和中風風險有關的胺基酸。

替代食材：可選擇其他十字花科植物，如高麗菜、大白菜或抱子甘藍。

巴西堅果。（取材自Pixabay）

5、巴西堅果

巴西堅果富含鎂和硒，強大的抗氧化功能可預防心臟病，並保護攝護腺健康。

硒還有助降低低密度膽固醇（LDL），並降低血栓和心臟病發生率。Grotto建議成年人每天攝取55微克的硒，一顆巴西堅果即可獲得每日所需硒含量，Bauer也提醒一天不要超過兩顆，多食無益。

替代食材：其他堅果、火雞肉、鮪魚或貝類。

大豆。（Getty Images）

6、大豆

「大豆富含異黃酮，可保護攝護腺健康，並被證實可降低攝護腺癌風險。」佛羅里達州醫師兼美國飲食協會發言人Gerbstadt說。

根據一項研究，每天吃25克或1盎司大豆蛋白，有助於降低膽固醇。建議每天吃幾份豆製品，例如豆漿、豆腐或毛豆。

替代食材：黃豆、黑豆、毛豆等都屬於大豆。

全麥食物。（取材自Pixabay）

7、全麥食物

「富含全穀類的飲食，可提供纖維、維生素、礦物質，有利心臟健康、鍛鍊肌肉與縮小腰圍。」Gerbstadt說。吃不慣全穀物較粗糙口感的人，可嘗試吃起來不那麼「全麥」，卻一樣健康的藜麥，紅藜麥含葉黃素，有益攝護腺健康。

燕麥片、大麥富含可溶性纖維、維生素B群，有助降低低密度膽固醇，對攝護腺也有好處。若要購買穀物產品，請注意包裝上標示，選擇每份至少含有3-5克纖維的產品。

橙紅色蔬菜。（取材自Pixabay）

8、橙紅色蔬菜

Bauer博士建議從紅色甜椒、胡蘿蔔、南瓜或番薯中攝取維生素C。（一個紅甜椒就含有每日建議維生素C攝取量的300%）

專家強調，除了橙紅色蔬菜，其他蔬菜都該列入食物清單。《美國臨床營養學雜誌》一項研究顯示，深色綠葉蔬菜和任何營養豐富的蔬菜，都有助於降低攝護腺肥大的風險。研究發現，飲食中富含蔬菜營養素（如維生素C、β-胡蘿蔔素和鉀）的男性，罹患良性攝護腺增生或攝護腺肥大的可能性較小。（資料來源／MedicineNet）